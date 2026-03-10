Hotline: 02393.693.427
Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Tống Ngọc Hân
(Baohatinh.vn) - Một gia đình yên ấm bỗng xáo trộn khi người chú thương binh lẫn trí sống cùng nhà. Câu chuyện giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm về tình thân và lòng bao dung.

