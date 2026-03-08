Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

(Baohatinh.vn) - Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3).
Các tiết mục đồng diễn sôi nổi trên nền nhạc các bài hát như: "Xinh tươi Việt Nam", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Phụ nữ Hà Tĩnh vươn xa"... Các bài đồng diễn được chị em biểu diễn nhuần nhuyễn đẹp mắt.
Tại xã Hương Sơn, trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn cùng hào hứng tham gia đồng diễn áo dài.
Cùng với đồng diễn áo dài, dịp này, Hội LHPN các địa phương cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa tặng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hội viên nghèo trên địa bàn; biểu dương các chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà cùng Hội LHPN phường Hoành Sơn biểu dương chi hội xuất sắc và tặng quà cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Hội LHPN nhiều địa phương cũng tổ chức chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bằng nhiều hoạt động sôi nổi khác như: mít tinh ôn lại truyền thống, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Ảnh: Các cấp Hội LHPN xã Toàn Lưu tổ chức mít tinh và trao quà cho hội viên khó khăn.
Gần 3 thế kỷ hiện diện giữa sân chùa Tượng Sơn, cây vải cổ thụ không chỉ là dấu tích sinh thái quý giá mà còn là biểu tượng gắn với quãng đời hành nghề cứu người của Hải Thượng Lãn Ông trên mảnh đất xã Sơn Giang (Hà Tĩnh).
Lễ tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Hương Sơn, Sơn Giang (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, tri ân những cống hiến to lớn của Đại danh y.
Giải cờ tướng và kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông do xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp lễ hội đầu năm, tình trạng ăn xin, chèo kéo, đeo bám du khách lại tái diễn tại nhiều điểm tâm linh trên địa bàn, gây không ít bức xúc cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.
Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.
Chỉ tính từ mùng 1 đến sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026, di tích đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) tại phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đã đón gần 4 vạn lượt du khách tới thắp hương cầu an, vãn cảnh.
Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...