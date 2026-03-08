Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Cây vải gần 300 năm tuổi gắn với cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông 04/03/2026 14:30 Gần 3 thế kỷ hiện diện giữa sân chùa Tượng Sơn, cây vải cổ thụ không chỉ là dấu tích sinh thái quý giá mà còn là biểu tượng gắn với quãng đời hành nghề cứu người của Hải Thượng Lãn Ông trên mảnh đất xã Sơn Giang (Hà Tĩnh).

Ấn tượng với núi giả, hồ sen tại Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 04/03/2026 10:05 Núi giả, hồ sen ở Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) gắn chặt với câu chuyện về cuộc đời của Đại danh y.

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh 03/03/2026 18:16 Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.

Những thiên đường du lịch đẹp mê hoặc nhưng tiềm ẩn rủi ro chết người 03/03/2026 05:07 Nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhưng cũng ghi nhận từ hàng chục đến hàng trăm ca tử vong.

Thành kính tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông 01/03/2026 17:01 Lễ tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Hương Sơn, Sơn Giang (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, tri ân những cống hiến to lớn của Đại danh y.

Chàng trai Hà Tĩnh giữ hồn dân tộc bằng tiếng sáo 01/03/2026 16:14 Với em Nguyễn Công Minh (xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, cây sáo trúc không chỉ là nhạc cụ, mà còn là nhịp cầu kết nối những giá trị xưa với hôm nay.

Trang trọng lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế 01/03/2026 12:12 Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế diễn ra tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh về dâng hương tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân đối với dân tộc.

Hội đã tan rồi… 01/03/2026 08:12 Chiếc loa phóng thanh gần quán bà Lệ réo rắt: Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài...

Trang nghiêm lễ cầu quốc thái dân an ở chùa Trường Ninh 28/02/2026 10:40 Lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Trường Ninh (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) với mong muốn cho đất nước phát triển thịnh vượng, mưa thuận gió hoà, Nhân dân an cư lạc nghiệp.

Châu chấu xuất hiện như 'tận thế' ở sa mạc Sahara 28/02/2026 06:44 Các tài xế tham gia chuyến hành trình xuyên sa mạc Sahara đã bất ngờ khi gặp những đàn châu chấu khổng lồ bay dày đặc, liên tục va vào xe và phủ kín mặt đường.

Khi lễ hội trở thành động lực phát triển du lịch Hà Tĩnh 27/02/2026 16:25 Không chỉ giàu bản sắc, các lễ hội ở Hà Tĩnh còn quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Hấp dẫn giải cờ tướng, kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông 27/02/2026 15:55 Giải cờ tướng và kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông do xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Vườn cà chua 'đẹp như AI' 27/02/2026 08:38 Hai giàn cà chua trĩu quả trên diện tích gần 40 m2 của chị Thanh Xuân, 42 tuổi, bất ngờ đón hàng nghìn lượt khách về chiêm ngưỡng dịp Tết Bính Ngọ.

Chấn chỉnh nạn ăn xin, chèo kéo khách tại các lễ hội, đền chùa 26/02/2026 08:14 Đến hẹn lại lên, mỗi dịp lễ hội đầu năm, tình trạng ăn xin, chèo kéo, đeo bám du khách lại tái diễn tại nhiều điểm tâm linh trên địa bàn, gây không ít bức xúc cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Mục sở thị 3 khẩu súng thần công - bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Hà Tĩnh 26/02/2026 05:20 Ba khẩu súng thần công cổ với kích thước đồ sộ, hoa văn tinh xảo được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh là những hiện vật quý giá, thu hút bởi giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng 25/02/2026 18:00 Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng khẽ khàng đi qua trong cái se lạnh cuối đông hòa trong nắng xuân dịu nhẹ, đủ để lòng người chậm lại, lắng nghe những rung động thân quen...

Hoạt động tín ngưỡng đầu năm: Làm gì để văn minh, đúng chuẩn? 25/02/2026 13:16 Lượng người đi lễ đầu xuân tăng cao tại nhiều di tích trên địa bàn Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn, đúng giá trị văn hóa truyền thống.

Đợi 2 năm 'săn' khoảnh khắc Mặt Trời xuyên dòng xe qua cầu Sài Gòn 25/02/2026 10:50 Sau hai năm chờ đợi, từng lỡ hẹn vì thời tiết, anh Phúc Lê ghi lại khoảnh khắc Mặt Trời lặn "trên" cầu Sài Gòn, khi dòng xe đi xuyên qua quầng dương đỏ rực.

Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ 24/02/2026 18:01 Sông La - dòng chảy trong xanh, hiền hòa, đã trở thành điểm nhấn thân thương của Hà Tĩnh mỗi độ xuân sang. Nơi chở nặng miền thương nhớ, để ai đi xa cũng bâng khuâng nhớ về quê nhà.

Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”? 24/02/2026 05:20 Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.

Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh 23/02/2026 16:26 Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Chấn chỉnh hoạt động mê tín dị đoan tại các đền, chùa 23/02/2026 13:42 Lượng người đi lễ tăng cao dịp Tết đặt ra yêu cầu quản lý để ngăn ngừa mê tín dị đoan; tại Hà Tĩnh, nhiều đền chùa đã được chấn chỉnh, hướng tới không gian tâm linh trang nghiêm.

Di tích đền Bà Hải đón gần 4 vạn lượt du khách trong tuần đầu năm mới 23/02/2026 10:08 Chỉ tính từ mùng 1 đến sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026, di tích đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) tại phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đã đón gần 4 vạn lượt du khách tới thắp hương cầu an, vãn cảnh.

Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê 22/02/2026 18:00 Trong ký ức của mỗi người con làng quê, có một âm thanh không thể nào quên, đó là tiếng trống. Âm thanh ấy khi rộn ràng, khi trầm lắng nhưng luôn gắn bó sâu nặng với đời sống tinh thần của người Việt.

Hà Tĩnh đón hơn 21 vạn lượt du khách trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 22/02/2026 17:10 Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ngành, địa phương, nhiều khu, điểm du lịch tại Hà Tĩnh thu hút lượng lớn du khách du xuân.

Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh 22/02/2026 11:04 Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.

Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân 22/02/2026 10:28 Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mùa của đoàn viên, của yêu thương và cả những niềm vui đôi lứa, khi họ tìm được bến đỗ bình yên cho hạnh phúc của riêng mình.

Khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 22/02/2026 10:26 Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện khởi động các hoạt động văn hóa - du lịch, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.

“Vẽ Tết” 22/02/2026 09:00 Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.