Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thiên Vỹ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3).

bqbht_br_1.jpg
Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2026 chào mừng Kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026), sáng 8/3, Hội LHPN tại nhiều xã, phường trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức đồng diễn áo dài, với sự tham gia của hàng nghìn hội viên.
bqbht_br_2.jpg
Tại công viên Lý Tự Trọng (phường Thành Sen), hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đã hào hứng cùng đồng diễn áo dài.
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
Các tiết mục đồng diễn sôi nổi trên nền nhạc các bài hát như: "Xinh tươi Việt Nam", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Phụ nữ Hà Tĩnh vươn xa"... Các bài đồng diễn được chị em biểu diễn nhuần nhuyễn đẹp mắt.
bqbht_br_7.jpg
Tất cả tạo nên ngày hội tôn vinh vẻ đẹp áo dài - di sản văn hóa của người phụ nữ Việt Nam
bqbht_br_a1.jpg
Tại xã Can Lộc, không khí đồng diễn áo dài cũng diễn ra sôi nổi.
bqbht_br_a2.jpg
Hơn 120 chị em trên các địa bàn xã Can Lộc đã hào hứng thể hiện vẻ đẹp, sự năng động của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống, trên nền nhạc: Đất nước trọn niềm vui và Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.
a3.jpg
q2.jpg
Tại xã Hương Sơn, trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn cùng hào hứng tham gia đồng diễn áo dài.
bqbht_br_a5.jpg
Hơn 200 phụ nữ xã Tiên Điền đồng diễn áo dài tại quảng trường di tích Nguyễn Du.
bqbht_br_a1-217.jpg
Ngoài các xã được chọn làm điểm, nhiều địa phương cũng đã tổ chức hưởng ứng đồng diễn áo dài thu hút đông đảo chị em tham gia, tạo nên không khí vui tươi, khơi dậy niềm tự hào của phụ nữ Hà Tĩnh dành cho di sản văn hóa dân tộc. Ảnh: Hội LHPN xã Sơn Tiến tổ chức đồng diễn áo dài, sáng 8/3/2026.
bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Cùng với đồng diễn áo dài, dịp này, Hội LHPN các địa phương cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa tặng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hội viên nghèo trên địa bàn; biểu dương các chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà cùng Hội LHPN phường Hoành Sơn biểu dương chi hội xuất sắc và tặng quà cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
bqbht_br_a2-5373.jpg
bqbht_br_a3-7440.jpg
Hội LHPN nhiều địa phương cũng tổ chức chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bằng nhiều hoạt động sôi nổi khác như: mít tinh ôn lại truyền thống, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Ảnh: Các cấp Hội LHPN xã Toàn Lưu tổ chức mít tinh và trao quà cho hội viên khó khăn.
bqbht_br_a4.jpg
Phụ nữ xã Mai Hoa tổ chức giải bóng chuyền nữ toàn xã chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Tin liên quan

Tags:

#Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 #Phụ nữ Hà Tĩnh hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2026 #Phụ nữ Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.
Trang trọng lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế

Trang trọng lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế

Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế diễn ra tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh về dâng hương tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân đối với dân tộc.
Hội đã tan rồi…

Hội đã tan rồi…

Chiếc loa phóng thanh gần quán bà Lệ réo rắt: Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài...
Vườn cà chua 'đẹp như AI'

Vườn cà chua 'đẹp như AI'

Hai giàn cà chua trĩu quả trên diện tích gần 40 m2 của chị Thanh Xuân, 42 tuổi, bất ngờ đón hàng nghìn lượt khách về chiêm ngưỡng dịp Tết Bính Ngọ.
Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng khẽ khàng đi qua trong cái se lạnh cuối đông hòa trong nắng xuân dịu nhẹ, đủ để lòng người chậm lại, lắng nghe những rung động thân quen...
Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Sông La - dòng chảy trong xanh, hiền hòa, đã trở thành điểm nhấn thân thương của Hà Tĩnh mỗi độ xuân sang. Nơi chở nặng miền thương nhớ, để ai đi xa cũng bâng khuâng nhớ về quê nhà.
Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.
Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Trong ký ức của mỗi người con làng quê, có một âm thanh không thể nào quên, đó là tiếng trống. Âm thanh ấy khi rộn ràng, khi trầm lắng nhưng luôn gắn bó sâu nặng với đời sống tinh thần của người Việt.
Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.
Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mùa của đoàn viên, của yêu thương và cả những niềm vui đôi lứa, khi họ tìm được bến đỗ bình yên cho hạnh phúc của riêng mình.
“Vẽ Tết”

“Vẽ Tết”

Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.
Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...