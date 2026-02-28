Trang nghiêm lễ cầu quốc thái dân an ở chùa Trường Ninh

Chùa Trường Ninh ở xã Tiên Điền tương truyền nguyên xưa là ngôi chùa nổi tiếng về vùng đất thiêng, là điểm sinh hoạt tâm linh của các thôn trong vùng và nhân dân gần xa. Khoảng năm Hoàng Định nhà Lê (1601-1609), Đoan quận công người làng Tiên Điền cho tu sửa lại chùa, dựng bia khắc chép việc sửa chùa. Sau đó chùa bị cháy, Nghi đình hầu là Nguyễn Đề cho sửa chữa lại.

Chùa Trường Ninh nằm trong khuôn viên khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du đến nay chỉ còn lại duy nhất chỉ là tấm bia đá cổ. Bia được đặt trên lưng con rùa, mặt văn bia khắc chữ ghi lại sự tích và nói rõ quá trình tu sửa chùa, dựng bia Trường Ninh thời đó...

Đây là năm thứ 2 địa phương tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an đáp ứng nhu cầu văn hoá tâm linh, tín ngưỡng và tham quan các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh của Nhân dân và du khách.