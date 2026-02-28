Trang nghiêm lễ cầu quốc thái dân an ở chùa Trường Ninh

(Baohatinh.vn) - Lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Trường Ninh (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) với mong muốn cho đất nước phát triển thịnh vượng, mưa thuận gió hoà, Nhân dân an cư lạc nghiệp.
Chùa Trường Ninh ở xã Tiên Điền tương truyền nguyên xưa là ngôi chùa nổi tiếng về vùng đất thiêng, là điểm sinh hoạt tâm linh của các thôn trong vùng và nhân dân gần xa. Khoảng năm Hoàng Định nhà Lê (1601-1609), Đoan quận công người làng Tiên Điền cho tu sửa lại chùa, dựng bia khắc chép việc sửa chùa. Sau đó chùa bị cháy, Nghi đình hầu là Nguyễn Đề cho sửa chữa lại.
Chùa Trường Ninh nằm trong khuôn viên khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du đến nay chỉ còn lại duy nhất chỉ là tấm bia đá cổ. Bia được đặt trên lưng con rùa, mặt văn bia khắc chữ ghi lại sự tích và nói rõ quá trình tu sửa chùa, dựng bia Trường Ninh thời đó...
Đây là năm thứ 2 địa phương tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an đáp ứng nhu cầu văn hoá tâm linh, tín ngưỡng và tham quan các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh của Nhân dân và du khách.
Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.
Chỉ tính từ mùng 1 đến sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026, di tích đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) tại phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đã đón gần 4 vạn lượt du khách tới thắp hương cầu an, vãn cảnh.
Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...
Trong kho tàng văn chương truyền miệng của người Việt, ngựa phản ánh sinh động về tính cách con người, nghĩa tình cộng đồng, thân phận và thăng trầm, tình yêu - hôn nhân, cùng những triết lý sống giản dị mà sâu xa...
Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.
Chúc Tết đồng bào mình bằng những vần thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một phong tục đẹp, đầy ý nghĩa. Dù hơn nửa thế kỷ không được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ, nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, âm vang của những vần thơ năm ấy như lời của non sông còn vọng mãi, cứ náo nức cùng ta bước vào năm mới.