Đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 22/2, Sở VH-TT&DL và UBND xã Can Lộc tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chùa Hương Tích là một trong những di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng tiêu biểu của Hà Tĩnh, nơi hội tụ hài hòa giữa giá trị tâm linh, truyền thống văn hóa và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Mỗi độ xuân về, nhân dân và du khách lại hành hương về chùa Hương Tích, không chỉ để dâng hương lễ Phật, cầu cho quốc thái dân an, gia đình bình an, mà còn để tìm sự an nhiên trong tâm hồn giữa không gian núi rừng thanh tịnh. Lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, mà còn là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần gìn giữ truyền thống và lan tỏa lối sống hướng thiện trong xã hội.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường phát biểu khai hội.



Phát biểu khai hội, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng gắn với phát triển văn hóa và con người. Trong định hướng phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng bền vững và lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm, chùa Hương Tích được xác định là điểm nhấn của không gian du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái của tỉnh.

Thời gian tới, ngành VH-TT&DL sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái, bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ di sản và khai thác du lịch bền vững. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa hoạt động phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng, kết nối chùa Hương Tích với các tuyến, điểm du lịch trong tỉnh, mở rộng thời gian lưu trú của du khách.

Qua đó từng bước xây dựng lễ hội chùa Hương Tích trở thành sự kiện văn hóa - du lịch đặc trưng, có sức lan tỏa, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tâm linh tiêu biểu và là dấu ấn mở đầu ấn tượng cho năm du lịch Hà Tĩnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026.

Sau phần lễ là phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian phong phú, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thiên nhiên, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.