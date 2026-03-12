Những “bóng hồng” mê đánh trống hội nơi làng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ tình yêu với tiếng trống hội, dòng họ Phạm Bá ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã thành lập CLB trống gồm 37 thành viên, trong đó đa phần là phụ nữ. CLB thường xuyên biểu diễn, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Hình ảnh những tay trống nữ trở thành nét đẹp riêng tại vùng quê Mai Phụ. Chị Lê Thị Bình (con dâu dòng họ Phạm Bá) chia sẻ: "Dù bận rộn với công việc gia đình nhưng các thành viên trong CLB luôn thu xếp công việc gia đình để tham gia tập luyện, biểu diễn đầy đủ, trách nhiệm, tâm huyết. Thông qua tiếng trống hội, chúng tôi đều mong muốn phát huy nét đẹp truyền thống của quê hương , dòng tộc, góp phần đem niềm vui đến cho mọi người".
Ẩn mình giữa non thiêng, chùa Am (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gắn với nhiều huyền sử ý nghĩa mà còn mê hoặc bởi kiến trúc “thuyền Bát Nhã” độc đáo, mang theo những giá trị văn hóa quê hương núi Hồng, sông La.
Gần 3 thế kỷ hiện diện giữa sân chùa Tượng Sơn, cây vải cổ thụ không chỉ là dấu tích sinh thái quý giá mà còn là biểu tượng gắn với quãng đời hành nghề cứu người của Hải Thượng Lãn Ông trên mảnh đất xã Sơn Giang (Hà Tĩnh).
Lễ tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Hương Sơn, Sơn Giang (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, tri ân những cống hiến to lớn của Đại danh y.
Giải cờ tướng và kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông do xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp lễ hội đầu năm, tình trạng ăn xin, chèo kéo, đeo bám du khách lại tái diễn tại nhiều điểm tâm linh trên địa bàn, gây không ít bức xúc cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.
Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.