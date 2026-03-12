Hotline: 02393.693.427
Những “bóng hồng” mê đánh trống hội nơi làng biển Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Từ tình yêu với tiếng trống hội, dòng họ Phạm Bá ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã thành lập CLB trống gồm 37 thành viên, trong đó đa phần là phụ nữ. CLB thường xuyên biểu diễn, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

bqbht_br_a1.jpg
Đã thành thông lệ, mỗi tháng một lần, các thành viên của CLB trống họ Phạm Bá lại tập trung về sân thuộc khuôn viên Di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển (thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ) để tập luyện đánh trống hội. Tiếng trống rộn ràng cả một vùng quê, thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân.
bqbht_br_a2.jpg
CLB trống nữ dòng họ Phạm Bá được thành lập năm 2022, đến nay sau gần 6 năm hoạt động đã có 37 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Điều đặc biệt, trong 37 thành viên thì chỉ có 3 thành viên nam, còn lại là phụ nữ. Ngay từ khi thành lập, CLB đã mời những nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên nghiệp ở Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh về chỉ dạy cách đánh, cách sắp xếp đội hình đều, đẹp, chuyên nghiệp.
bqbht_br_a3.jpg
Theo ông Phạm Bá Thuyết - Chủ nhiệm CLB trống họ Phạm Bá, CLB thành lập với mong muốn góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hoá đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng, động viên con cháu phát huy nét đẹp trong thờ cúng tổ tiên và luôn nhớ về nguồn cội. “Dòng họ chúng tôi từ xưa thường tổ chức các lễ tế nên có truyền thống đánh trống hội, con cháu trong dòng họ mong muốn thành lập đội trống để duy trì truyền thống cha ông để lại” – ông Thuyết cho biết thêm.
bqbht_br_a6.jpg
Là một trong những người tham gia từ ngày đầu thành lập CLB, chị Lê Kiều Hương (con dâu dòng họ Phạm Bá) đến nay đã thuần thục các bài tập và thường xuyên đi biểu diễn cùng đoàn. Chị Hương chia sẻ: “Từ nhỏ tôi rất thích đánh trống. Khi được lựa chọn vào câu lạc bộ này, tôi rất vui. Ban đầu học đánh trống cũng khá khó nhưng nhờ có thầy giáo chuyên nghiệp hướng dẫn nên chúng tôi tiến bộ khá nhanh. Nhờ vậy càng ngày càng có nhiều chị em xin đăng ký vào CLB".
bqbht_br_aggg.jpg
Trong hơn 4 năm qua, tiếng trống của câu lạc bộ góp mặt tại lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế, lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi… Trong ảnh: CLB trống họ Phạm Bá biểu diễn tại lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế.
bqbht_br_a5.jpg
Các thành viên trong CLB hầu hết là phụ nữ với nhiều độ tuổi khác nhau, từ thanh niên đến trung niên. Dù bận rộn công việc, gia đình, mọi người vẫn sắp xếp thời gian tham gia tập luyện, biểu diễn.
bqbht_br_a9.jpg
Mỗi khi CLB biểu diễn, âm thanh trống vang xa, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Những động tác dứt khoát, mạnh mẽ được thực hiện đồng loạt tạo nên màn trống hội đầy khí thế và sức sống.
bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a8.jpg
Hình ảnh những tay trống nữ trở thành nét đẹp riêng tại vùng quê Mai Phụ. Chị Lê Thị Bình (con dâu dòng họ Phạm Bá) chia sẻ: "Dù bận rộn với công việc gia đình nhưng các thành viên trong CLB luôn thu xếp công việc gia đình để tham gia tập luyện, biểu diễn đầy đủ, trách nhiệm, tâm huyết. Thông qua tiếng trống hội, chúng tôi đều mong muốn phát huy nét đẹp truyền thống của quê hương , dòng tộc, góp phần đem niềm vui đến cho mọi người".
bqbht_br_a2222.jpg
Từ niềm đam mê giản dị, tiếng trống hội của CLB trống họ Phạm Bá vẫn đều đặn vang lên trong mỗi dịp lễ tết. Những thanh âm rộn ràng ấy không chỉ làm sống dậy không khí hội làng, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống ngày nay.
Rộn ràng trống hội nơi làng biển Hà Tĩnh.

