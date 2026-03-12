Những “bóng hồng” mê đánh trống hội nơi làng biển Hà Tĩnh

Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới 08/03/2026 06:07 Danh sách mới nhất từ Hurun ghi nhận kỷ lục hơn 4.000 tỷ phú toàn cầu, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về số lượng và phần lớn doanh nhân giàu có nhờ tự thân lập nghiệp.

Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng 07/03/2026 19:00 Tháng Ba về mang theo sắc xuân dịu nhẹ và cũng nhắc chúng ta nhớ đến một ngày đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày để yêu thương được gọi tên và sự trân trọng được bày tỏ.

Giữ “lửa" hội quê... 07/03/2026 08:30 Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.

Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ 07/03/2026 04:04 "Tài" có câu chuyện dễ tiếp cận, giàu tính giải trí với nhiều cảnh hành động và yếu tố fan-service. Tuy nhiên, đề tài phim bị cũ, cách kể cũng thiếu sự đột phá.

Podcast tản văn: Khu vườn của bà ngoại 06/03/2026 19:00 Có những ký ức chẳng bao giờ phai nhạt, không phải vì nó lộng lẫy xa hoa, mà bởi nó được dựng xây và vun đắp bởi người thân yêu. Và “Khu vườn của bà ngoại” chính là một không gian như thế.

Dừng vĩnh viễn thủy phi cơ bay ngắm vịnh Hạ Long 06/03/2026 05:01 Đơn vị khai thác thông báo ngừng dịch vụ thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 1/4 khiến nhiều du khách tiếc nuối.

Podcast truyện ngắn: Giấc mơ Lọ Lem 05/03/2026 19:00 Truyện ngắn “Giấc mơ Lọ Lem” của tác giả Trần Tú là một cậu chuyện Lọ Lem thời hiện đại về em bé Bếp. Câu chuyện cho các em thấy, điều kỳ diệu sẽ đến nếu ta lượng thiện và tự tin, yêu đời.

Khám phá di tích quốc gia chùa Am - Ngôi cổ tự hơn 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh 05/03/2026 15:00 Ẩn mình giữa non thiêng, chùa Am (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gắn với nhiều huyền sử ý nghĩa mà còn mê hoặc bởi kiến trúc “thuyền Bát Nhã” độc đáo, mang theo những giá trị văn hóa quê hương núi Hồng, sông La.

Cây vải gần 300 năm tuổi gắn với cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông 04/03/2026 14:30 Gần 3 thế kỷ hiện diện giữa sân chùa Tượng Sơn, cây vải cổ thụ không chỉ là dấu tích sinh thái quý giá mà còn là biểu tượng gắn với quãng đời hành nghề cứu người của Hải Thượng Lãn Ông trên mảnh đất xã Sơn Giang (Hà Tĩnh).

Ấn tượng với núi giả, hồ sen tại Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 04/03/2026 10:05 Núi giả, hồ sen ở Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) gắn chặt với câu chuyện về cuộc đời của Đại danh y.

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh 03/03/2026 18:16 Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.

Ngắm những "bóng hồng" Hà Tĩnh diện áo dài truyền thống 03/03/2026 08:01 Thướt tha trong tà áo dài bên di tích, danh thắng, quảng bá di sản quê hương hay duyên dáng ở công sở, tuyên truyền bầu cử..., phụ nữ Hà Tĩnh giúp Tuần lễ Áo dài thêm ý nghĩa.

Những thiên đường du lịch đẹp mê hoặc nhưng tiềm ẩn rủi ro chết người 03/03/2026 05:07 Nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhưng cũng ghi nhận từ hàng chục đến hàng trăm ca tử vong.

Thành kính tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông 01/03/2026 17:01 Lễ tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Hương Sơn, Sơn Giang (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, tri ân những cống hiến to lớn của Đại danh y.

Chàng trai Hà Tĩnh giữ hồn dân tộc bằng tiếng sáo 01/03/2026 16:14 Với em Nguyễn Công Minh (xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, cây sáo trúc không chỉ là nhạc cụ, mà còn là nhịp cầu kết nối những giá trị xưa với hôm nay.

Hội đã tan rồi… 01/03/2026 08:12 Chiếc loa phóng thanh gần quán bà Lệ réo rắt: Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài...

Trang nghiêm lễ cầu quốc thái dân an ở chùa Trường Ninh 28/02/2026 10:40 Lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Trường Ninh (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) với mong muốn cho đất nước phát triển thịnh vượng, mưa thuận gió hoà, Nhân dân an cư lạc nghiệp.

Châu chấu xuất hiện như 'tận thế' ở sa mạc Sahara 28/02/2026 06:44 Các tài xế tham gia chuyến hành trình xuyên sa mạc Sahara đã bất ngờ khi gặp những đàn châu chấu khổng lồ bay dày đặc, liên tục va vào xe và phủ kín mặt đường.

Khi lễ hội trở thành động lực phát triển du lịch Hà Tĩnh 27/02/2026 16:25 Không chỉ giàu bản sắc, các lễ hội ở Hà Tĩnh còn quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Hấp dẫn giải cờ tướng, kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông 27/02/2026 15:55 Giải cờ tướng và kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông do xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Vườn cà chua 'đẹp như AI' 27/02/2026 08:38 Hai giàn cà chua trĩu quả trên diện tích gần 40 m2 của chị Thanh Xuân, 42 tuổi, bất ngờ đón hàng nghìn lượt khách về chiêm ngưỡng dịp Tết Bính Ngọ.

Chấn chỉnh nạn ăn xin, chèo kéo khách tại các lễ hội, đền chùa 26/02/2026 08:14 Đến hẹn lại lên, mỗi dịp lễ hội đầu năm, tình trạng ăn xin, chèo kéo, đeo bám du khách lại tái diễn tại nhiều điểm tâm linh trên địa bàn, gây không ít bức xúc cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Mục sở thị 3 khẩu súng thần công - bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Hà Tĩnh 26/02/2026 05:20 Ba khẩu súng thần công cổ với kích thước đồ sộ, hoa văn tinh xảo được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh là những hiện vật quý giá, thu hút bởi giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng 25/02/2026 18:00 Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng khẽ khàng đi qua trong cái se lạnh cuối đông hòa trong nắng xuân dịu nhẹ, đủ để lòng người chậm lại, lắng nghe những rung động thân quen...

Hoạt động tín ngưỡng đầu năm: Làm gì để văn minh, đúng chuẩn? 25/02/2026 13:16 Lượng người đi lễ đầu xuân tăng cao tại nhiều di tích trên địa bàn Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn, đúng giá trị văn hóa truyền thống.

Đợi 2 năm 'săn' khoảnh khắc Mặt Trời xuyên dòng xe qua cầu Sài Gòn 25/02/2026 10:50 Sau hai năm chờ đợi, từng lỡ hẹn vì thời tiết, anh Phúc Lê ghi lại khoảnh khắc Mặt Trời lặn "trên" cầu Sài Gòn, khi dòng xe đi xuyên qua quầng dương đỏ rực.

Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ 24/02/2026 18:01 Sông La - dòng chảy trong xanh, hiền hòa, đã trở thành điểm nhấn thân thương của Hà Tĩnh mỗi độ xuân sang. Nơi chở nặng miền thương nhớ, để ai đi xa cũng bâng khuâng nhớ về quê nhà.

Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”? 24/02/2026 05:20 Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.

Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh 23/02/2026 16:26 Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).