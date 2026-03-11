Rực rỡ cờ hoa đón ngày hội lớn ở các phường phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, tại các phường phía Nam Hà Tĩnh, trên mọi tuyến đường, từng ngôi nhà đều được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào cuối tuần này.
Tại phường Sông Trí, 27/27 tổ dân phố đã được trang trí cờ hoa rực rỡ. Các khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri được bố trí cẩn thận.
Ông Nguyễn Minh Trí - Tổ trưởng TDP Hưng Hoà cho biết: "Hướng tới ngày bầu cử, tổ dân phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường và trang trí các tuyến đường, khu dân cư. Bà con rất phấn khởi, tích cực hưởng ứng, góp phần tạo không khí trang trọng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân...".
Những con đường rực rỡ cờ hoa, những khu dân cư được chỉnh trang sạch sẽ đang góp phần lan tỏa không khí phấn khởi tại các phường phía Nam Hà Tĩnh trước ngày bầu cử. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, cử tri sẽ tạo nên một ngày hội dân chủ thực sự, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương.