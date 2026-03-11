Hotline: 02393.693.427
Rực rỡ cờ hoa đón ngày hội lớn ở các phường phía Nam Hà Tĩnh

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, tại các phường phía Nam Hà Tĩnh, trên mọi tuyến đường, từng ngôi nhà đều được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào cuối tuần này.

bqbht_br_ag7a8888.jpg
Khắp các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các phường phía Nam Hà Tĩnh, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, hướng về ngày bầu cử. Công tác chuẩn bị đang được các địa phương triển khai đồng bộ, chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
bqbht_br_mg-8763.jpg
bqbht_br_ag7a8757.jpg
bqbht_br_ag7a8763.jpg
Tại phường Sông Trí, 27/27 tổ dân phố đã được trang trí cờ hoa rực rỡ. Các khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri được bố trí cẩn thận.
bqbht_br_ag7a8775.jpg
Ban cán sự TDP Hưng Hòa - phường Sông Trí đang tập trung hoàn thiện công tác khánh tiết, trang trí tại hội trường tổ dân phố, chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động hướng tới ngày bầu cử.
bqbht_br_ag7a8834.jpg
bqbht_br_ag7a8803.jpg
bqbht_br_ag7a8838.jpg
Ông Nguyễn Minh Trí - Tổ trưởng TDP Hưng Hoà cho biết: "Hướng tới ngày bầu cử, tổ dân phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường và trang trí các tuyến đường, khu dân cư. Bà con rất phấn khởi, tích cực hưởng ứng, góp phần tạo không khí trang trọng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân...".
ag7a8847.jpg
Trước trụ sở Đảng ủy, HĐND, MTTQ phường Vũng Áng, các pano, biển hiệu hướng về ngày hội bầu cử cũng đã được hoàn thành việc trang trí từ sớm.
bqbht_br_ag7a8862.jpg
Phường Vũng Áng những ngày này rực rỡ sắc đỏ khi cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo trang trọng dọc các trục đường chính, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị. Không khí phấn khởi, trang nghiêm đang lan tỏa khắp địa bàn, thể hiện tinh thần sẵn sàng của cán bộ, Nhân dân địa phương hướng về ngày bầu cử.
bqbht_br_mg-8815.jpg
Trên các tuyến đường của phường Hoành Sơn...
bqbht_br_ag7a8879.jpg
... đến các điểm bỏ phiếu tại các tổ dân phố được chỉnh trang sạch đẹp. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo không khí rực rỡ, phấn khởi hướng về ngày bầu cử.
bqbht_br_ag7a8876.jpg
Anh Nguyễn Quốc Khánh (TDP Liên Sơn, phường Hoành Sơn) cho biết: "Bà con trong tổ dân phố rất phấn khởi khi thấy các tuyến đường, khu dân cư được trang trí cờ hoa rực rỡ. Chúng tôi ý thức rằng, đây là quyền và trách nhiệm của mình nên sẽ sắp xếp thời gian để tham gia bỏ phiếu đầy đủ, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng...".
mg-8796.jpg
mg-8841.jpg
mg-8824.jpg
Những con đường rực rỡ cờ hoa, những khu dân cư được chỉnh trang sạch sẽ đang góp phần lan tỏa không khí phấn khởi tại các phường phía Nam Hà Tĩnh trước ngày bầu cử. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, cử tri sẽ tạo nên một ngày hội dân chủ thực sự, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương.

