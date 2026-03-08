Tạm gác những chuyến biển xa, bà con ngư dân sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Sót tuyên truyền kế hoạch bầu cử cho ngư dân xã Lộc Hà.

Vừa cập cảng Cửa Sót sau chuyến biển dài 7 ngày tại ngư trường Bạch Long Vĩ, ngư dân Trần Văn Minh (thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) cùng các thuyền viên tất bật đưa hải sản lên bờ. Thay vì nghỉ ngơi ngắn ngày để tiếp tục vươn khơi như thường lệ, ông Minh quyết định điều chỉnh kế hoạch đánh bắt để tham gia ngày hội bầu cử.

Ông Minh chia sẻ: “Với ngư dân chúng tôi, biển là nhà, nhưng ngày bầu cử là sự kiện trọng đại của đất nước. Chuyến biển tới, tôi và anh em bạn thuyền thống nhất chỉ đánh bắt gần bờ khoảng 4 ngày rồi quay về sớm. Chúng tôi muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu có tâm, có tầm, những người sẽ có những quyết sách đúng đắn để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ngư dân xã Lộc Hà chủ động điều chỉnh kế hoạch vươn khơi để thực thiện quyền công dân trong ngày bầu cử.

Cùng chung tinh thần đó, ngư dân Hoàng Văn Tình (thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) cũng đang khẩn trương kiểm tra lại ngư lưới cụ, tranh thủ thực hiện những chuyến đi biển ngắn ngày để kịp có mặt tại địa phương đúng ngày 24/5.

Ông Tình tâm sự: “Dẫu biết ra khơi lúc này cá tôm đang rộ, thu nhập sẽ cao hơn, nhưng việc nước phải đặt lên trên hết. Lá phiếu của mỗi ngư dân không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm với tương lai của chính mình và quê hương. Đó cũng là cách để khẳng định ý chí của những người con vùng biển luôn hướng về Đảng, về Nhà nước”.

Ngư dân xã Thiên Cầm nỗ lực vươn khơi những ngày đầu năm mới.

Tại xã Thiên Cầm, bà con ngư dân cũng đang rục rịch chuẩn bị cho ngày hội toàn dân. Ngư dân Nguyễn Văn Nam (thôn Xuân Bắc) cho biết, dù hải sản đợt này đang được giá và dễ tiêu thụ, nhưng ông và các thuyền viên đã chủ động hoãn các chuyến biển xa.

Ông Nam bộc bạch: “Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, mình không thể vắng mặt. Việc đánh bắt có thể thực hiện quanh năm, nhưng cơ hội để lựa chọn người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân thì năm năm mới có một lần. Chúng tôi muốn trực tiếp tham gia để gửi gắm những mong mỏi về việc đầu tư hạ tầng nghề cá, hỗ trợ vốn vay để đóng mới tàu thuyền, giúp ngư dân vững vàng hơn trước sóng gió”.

Bà con ngư dân Hà Tĩnh đang hướng về ngày hội non sông bằng những phần việc thiết thực nhất.

Bà Trần Thị Dương (xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Nhà có chồng và con trai làm nghề đi biển nên từ nhiều ngày nay, tôi thường xuyên nhắc nhở về lịch trình bầu cử. Chúng tôi đã thống nhất, dù thời tiết thuận lợi thế nào thì cũng phải ưu tiên ngày bỏ phiếu. Ở nhà, chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ danh sách các ứng cử viên để cùng nhau thảo luận, lựa chọn người xứng đáng nhất”.

“Địa phương đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đến tận từng hộ gia đình ngư dân để tuyên truyền, nắm bắt danh sách người lao động đang đánh bắt trên biển. Chúng tôi linh hoạt trong công tác thông tin, đảm bảo bà con nắm vững thời gian, địa điểm và quy trình bầu cử, từ đó chủ động sắp xếp việc sản xuất để thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình” - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm Võ Tá Nhân cho biết.

Không chỉ tại xã Thiên Cầm, Lộc Hà, thời điểm này, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn đã lan tỏa khắp các địa phương ven biển Hà Tĩnh. Từ Thạch Khê, Đồng Tiến, Kỳ Xuân... bà con ngư dân đều chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tạm gác lại những hải trình dài ngày để ưu tiên cho việc thực hiện quyền công dân.

Sự chủ động của các địa phương, đơn vị và ý thức trách nhiệm của mỗi ngư dân đang góp phần tạo nên một ngày hội bầu cử trọn vẹn.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Xác định việc đảm bảo quyền bầu cử cho ngư dân là nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và chính quyền các địa phương để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

Ngoài việc phổ biến trực tiếp các quy định bầu cử cho chủ tàu và lao động ngay khi tàu cập cảng hoặc chuẩn bị xuất bến, đơn vị còn duy trì tiếp sóng hệ thống truyền thanh cơ sở vào khung giờ cao điểm từ 5-7h sáng hàng ngày. Qua đó, giúp bà con nắm vững thời gian, danh sách ứng cử viên để chủ động sắp xếp hải trình, đảm bảo trở về thực hiện quyền công dân đúng quy định".