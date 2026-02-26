Các phường phía Nam Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác bầu cử

Tại phường Sông Trí, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, đồng bộ ngay từ sớm. Đảng ủy phường đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử và tổ giúp việc được kiện toàn đầy đủ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Việc chia đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu thực hiện đúng quy định, sát thực tiễn địa bàn.

Lãnh đạo phường Sông Trí kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TDP Hưng Thịnh.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 80 lượt phát trên hệ thống truyền thanh, 16 tin, bài đăng tải trên nền tảng số; 600 cờ Đảng, cờ Tổ quốc và 110 cờ hồng kỳ được treo đồng loạt; 32 cụm LED thay mới nội dung; 27 nhà văn hóa tổ dân phố được chỉnh trang, tạo khí thế sôi nổi hướng về ngày bầu cử.

Đối với bầu cử HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031, Sông Trí được bầu 22 đại biểu. Qua 3 vòng hiệp thương, từ 43 người được giới thiệu, còn 37 người ứng cử chính thức, không có ứng cử tự do. Cơ cấu bảo đảm: nữ đạt 54%; người ngoài Đảng 13,5%; người dưới 40 tuổi đạt 40,5%. Danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được lập, niêm yết công khai theo đúng thời gian luật định; phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng chặt chẽ.

Tại 27/27 TDP của phường Sông Trí đã hoàn thành bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí cho biết: “Chúng tôi xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Từng khâu, từng bước đều được thực hiện đúng quy trình, đúng mốc thời gian. Phường đặc biệt chú trọng rà soát kỹ danh sách cử tri, không để sót, không để trùng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia ngày bầu cử...”.

Tại phường Vũng Áng, địa bàn có đông công nhân, lao động và dân cư biến động, khối lượng công việc lớn được triển khai đồng bộ, khoa học. Đảng ủy phường đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; Ủy ban Bầu cử thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc; 6/6 ban bầu cử xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể.

Phường Vũng Áng đã rà soát, lập và niêm yết danh sách 14.621 cử tri tại 16 khu vực bỏ phiếu.

Phường đã thành lập 16/16 tổ bầu cử; rà soát, lập và niêm yết danh sách 14.621 cử tri tại 16 khu vực bỏ phiếu. Dự kiến bầu 19 đại biểu HĐND phường, cơ cấu bảo đảm tỷ lệ nữ, người trẻ, ngoài Đảng theo quy định. Hơn 100 chương trình phát thanh tuyên truyền được thực hiện; băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc được treo đồng bộ tại các tuyến đường, khu dân cư.

Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng nhấn mạnh: “Đặc thù địa bàn có nhiều lao động trong các doanh nghiệp nên chúng tôi tập trung cao cho công tác rà soát, cập nhật danh sách cử tri, nhất là cử tri tạm trú, bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân. Cùng với đó, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý các tình huống phát sinh...”.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TDP Hồng Hải.

Tại phường Hoành Sơn, các phần việc được triển khai theo đúng lộ trình. Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được công bố; tiểu sử tóm tắt được in ấn, niêm yết tại 20 khu vực bỏ phiếu. Phường phối hợp công an in thẻ cử tri, hoàn thành trước ngày 5/3/2026 và tổ chức phát thẻ từ ngày 5 - 12/3/2026. Phiếu bầu được chuẩn bị đúng tiến độ; điểm bỏ phiếu tại TDP Hồng Hải được chọn làm điểm mẫu để hoàn thiện trang trí, bố trí theo hướng dẫn trước khi triển khai đồng bộ tại các khu vực còn lại.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hoành Sơn chia sẻ: “Chúng tôi rà soát kỹ từng khâu, từ cơ sở vật chất đến nhân sự tổ bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Đồng thời, phường chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị phát sinh, không để bị động trong mọi tình huống...”.

Với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn đang tích cực triển khai công tác bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

Điểm chung ở cả ba địa phương là sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Từ công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; lập, niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu; đến xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự… đều được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân, các phường phía Nam Hà Tĩnh đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.