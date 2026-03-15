Hôm nay, gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử

Toàn tỉnh có 977.014 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực.

Trong ngày hôm nay (15/3), Hà Tĩnh có 977.014 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH và 12 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

UBND các xã, phường thành lập 69 ủy ban bầu cử xã, phường với 1.148 thành viên; thành lập 395 ban bầu cử đại biểu HĐND các xã, phường với 4.962 thành viên; thành lập 1.100 tổ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở các khu vực bỏ phiếu với 18.196 thành viên.

Công tác chuẩn bị bầu cử được các địa phương triển khai chu đáo, bài bản.

Về công tác nhân sự, Hà Tĩnh có 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, được giới thiệu tại 3 đơn vị bầu cử, để cử tri lựa chọn bầu 9 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh được giới thiệu tại 12 đơn vị bầu cử, để cử tri lựa chọn bầu 58 đại biểu.

2.265 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được giới thiệu tại 395 đơn vị bầu cử, để bầu 1.352 đại biểu.

Danh sách các ứng cử viên bảo đảm đúng định hướng về cơ cấu, thành phần và chất lượng. Trong đó, ứng cử viên ĐBQH có tỷ lệ nữ 33,3%; trẻ tuổi 13,3%; ngoài đảng 13,3%. Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tỷ lệ nữ 41,5%; trẻ tuổi 21,3%; ngoài đảng 8,5%; tôn giáo 3,2%. Ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tỷ lệ nữ 47,1%; ngoài đảng 11,1%; trẻ tuổi 33,6%.

Các điểm bầu cử được trang trí rực rỡ, tạo khí thế phấn khởi trong ngày hội lớn của non sông.

Trước ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững quy trình và thủ tục bầu cử...

Cùng đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

1.100 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đã sẵn sàng chào đón các cử tri.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của các cấp, ngành, ngày bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ, phấn khởi; đồng thời bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào việc lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.