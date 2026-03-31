Tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 31/3, tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lương Cường - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Tham dự điểm cầu chính về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự hội nghị tại điểm cầu chính.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị tại điểm cầu chính.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu khai mạc hội nghị.

Dù diễn ra trong bối cảnh có nhiều yêu cầu mới, khó khăn và thách thức đan xen, tuy nhiên, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,70%, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và niềm tin đối với Đảng, Nhà nước. Toàn bộ quy trình bầu cử được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; công tác chuẩn bị bài bản, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ; công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh tình huống phức tạp.

Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo tiền đề chính trị - pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá khách quan những kết quả nổi bật, những cách làm hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, phân tích những khó khăn, hạn chế, bất cập phát sinh, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy trình, phương thức tổ chức các cuộc bầu cử trong thời gian tới.

Công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Tĩnh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chặt chẽ; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập sớm, bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tập huấn và giám sát. Công tác nhân sự được triển khai dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Công tác tuyên truyền đa dạng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; an ninh, trật tự, an toàn được giữ vững. Kết quả, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 968.275/968.380, đạt 99,99%, bầu đủ số lượng đại biểu, không phải bầu lại, cơ cấu và chất lượng đại biểu được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp với sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước.

Chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đại biểu tiếp tục được nâng lên; công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ trung ương tới cơ sở. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử có bước tiến rõ rệt; công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, từ những kết quả đó, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng. Cụ thể: phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thật dân chủ, đúng pháp luật và thật sự vì lợi ích chung; phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử; công tác thông tin tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức.

“Thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử. Lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Từ thành công của cuộc bầu cử, phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải là Quốc hội, HĐND của sự đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ, phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, HĐND, mỗi đạo luật, văn bản pháp luật, quyết định được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.



Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, những bài học rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời trở thành nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân và trước lịch sử.