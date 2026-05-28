Tăng cường tuyên truyền để thế hệ trẻ sống đẹp, sống đúng pháp luật

Sáng 28/5, tại Trường Tiểu học Hộ Độ, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh phối hợp với phường Trần Phú, Mobifone Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi năm 2026. Dự lễ ra quân có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và hơn 700 đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu nhi.

Lễ ra quân nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội đối với thanh thiếu nhi, giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các em được vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh sẽ diễn ra từ nay đến tháng 12/2026.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề được xã hội quan tâm như: Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, an ninh mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và các quy định pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên.

Tại lễ ra quân, đại diện các cơ quan, đơn vị trao tặng biểu trưng hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động an sinh, công trình thanh niên và tặng quà cho các đơn vị, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ nguồn lực tổ chức các hoạt động an sinh.

Các đơn vị nhận biểu trưng hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động an sinh, công trình thanh niên...

Đại diện Công an tỉnh và lãnh đạo phường Trần Phú trao 30 suất quà cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ ra quân, Ban Tổ chức đã khai giảng lớp bơi hè; tuyên truyền cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ và ra mắt mô hình cùng em tiến bước.

