Tăng cường tuyên truyền để thế hệ trẻ sống đẹp, sống đúng pháp luật

Nam Giang
(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra từ nay đến tháng 12/2026.

Đại biểu dự lễ ra quân.

Sáng 28/5, tại Trường Tiểu học Hộ Độ, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh phối hợp với phường Trần Phú, Mobifone Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi năm 2026.

Dự lễ ra quân có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và hơn 700 đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu nhi.

Lễ ra quân nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội đối với thanh thiếu nhi, giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các em được vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Hơn 700 đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu nhi dự lễ ra quân.

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh sẽ diễn ra từ nay đến tháng 12/2026.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề được xã hội quan tâm như: Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, an ninh mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và các quy định pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên.

Tại lễ ra quân, đại diện các cơ quan, đơn vị trao tặng biểu trưng hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động an sinh, công trình thanh niên và tặng quà cho các đơn vị, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ nguồn lực tổ chức các hoạt động an sinh.
Các đơn vị nhận biểu trưng hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động an sinh, công trình thanh niên...
Đại diện Công an tỉnh và lãnh đạo phường Trần Phú trao 30 suất quà cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ ra quân, Ban Tổ chức đã khai giảng lớp bơi hè; tuyên truyền cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ và ra mắt mô hình cùng em tiến bước.

Đại biểu dự khai giảng lớp bơi hè.
Cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.
Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
