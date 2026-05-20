Làm gì để “vững về chất, mạnh về lượng” trong công đoàn cơ sở?

Giữa năm 2025, Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh đi vào hoạt động tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 (phường Nam Hồng Lĩnh) trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu. Đặc thù sản xuất theo dây chuyền, cường độ lao động cao khiến việc tiếp cận, tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của LĐLĐ tỉnh, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp (DN), tháng 12/2025, CĐCS Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh được thành lập với 228 đoàn viên.

Sau 5 tháng đi vào hoạt động, với phương châm lấy quyền lợi, sự gắn bó của người lao động (NLĐ) làm trung tâm, công đoàn công ty đã từng bước khẳng định vai trò là chỗ dựa của NLĐ, là “ngôi nhà chung” để đoàn viên chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng.

Tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn, chị Hồ Thị Tâm (áo trắng) cảm thấy yên tâm hơn khi quyền lợi của mình được bảo vệ.

Chị Hồ Thị Tâm - công nhân công ty chia sẻ: “Hằng tháng, công đoàn đều tổ chức sinh nhật cho NLĐ, tặng quà vào các dịp lễ, tết; triển khai hoạt động như cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Gaiwach”, các giải thể thao nội bộ… Đặc biệt, những kiến nghị của NLĐ đều được công đoàn tiếp nhận, kịp thời phản ánh với lãnh đạo công ty để điều chỉnh những bất cập trong quá trình làm việc”.

Hiệu quả hoạt động của công đoàn công ty đã tạo sức lan tỏa rõ nét. Trong Tháng Công nhân năm nay, 236 công nhân đã tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn, nâng tổng số đoàn viên của công đoàn công ty lên 464 người.

BCH Công đoàn Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh tổ chức sinh nhật cho công nhân.

Không chỉ tại Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh, trên toàn tỉnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong DN luôn được công đoàn các cấp quan tâm thực hiện. LĐLĐ tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2025-2030; phân công cán bộ chuyên trách đồng hành cùng CĐCS trong DN phát huy hiệu quả hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 7 CĐCS, kết nạp hơn 943 đoàn viên mới; nâng tổng số CĐCS lên 451 với hơn 37.800 đoàn viên. Đây cũng là nền tảng quan trọng để công đoàn phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Từ năm 2025 đến nay, các CĐCS trong toàn tỉnh đã giới thiệu gần 600 đoàn viên tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó, gần 300 đoàn viên được kết nạp.

Đoàn viên, người lao động Công ty CP Bao bì Sông La Xanh được quan tâm về đời sống, việc làm.

Là một trong những điểm sáng trong xây dựng tổ chức công đoàn và tổ chức đảng tại DN, từ khi thành lập (năm 2018) đến nay, CĐCS Công ty CP Bao bì Sông La Xanh hoạt động khá hiệu quả, nhiều năm được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh vinh danh là đơn vị xuất sắc. Chi bộ công ty đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với chăm lo đời sống NLĐ.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Tổ chức công đoàn là lực lượng nòng cốt trong việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã giới thiệu 6 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, công đoàn còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo DN trong tổ chức phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD”.

Chi bộ Công ty CP Bao bì Sông La Xanh phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức đảng trong DN vẫn còn không ít khó khăn. Hà Tĩnh hiện có nhiều dự án được đầu tư, đi vào hoạt động, tạo dư địa lớn để phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Tuy nhiên, phần lớn DN thực hiện dự án là DN sản xuất trực tiếp, thời gian dành cho công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận chủ sử dụng lao động và NLĐ về tổ chức công đoàn chưa đầy đủ.

Ở một số địa phương, DN quy mô nhỏ, mang tính gia đình nên việc vận động thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên gặp nhiều trở ngại. Cùng đó, sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu về số lượng; đội ngũ cán bộ CĐCS trong DN chưa thực sự mạnh về chất lượng đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thế Hoàn kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Công đoàn Hà Tĩnh xác định phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tăng cường kết nối với DN, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở để củng cố niềm tin của NLĐ. Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có DN hoạt động để phát triển đoàn viên, đảng viên trong DN, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững về chất lượng, mạnh về số lượng”.