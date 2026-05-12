Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay (12/5), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành khai mạc phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 - 13/5/2026 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Với phương châm đổi mới mạnh mẽ tư duy theo hướng “lấy người dân làm trung tâm”, nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”, đổi mới phương thức tập hợp Nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở… được nghiên cứu, hoàn thiện để đưa vào chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Buổi sáng, đại hội tiến hành phiên trọng thể với các nội dung: báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất (11/5); nghe Báo cáo Chính trị của đại hội; theo dõi phóng sự về kết quả công tác mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; các đại biểu tham luận; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Phiên làm việc chiều ngày 12/5, các đại biểu thảo luận và thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thềm đại hội.

Trước đó, đại hội đã tiến hành ngày làm việc thứ nhất (11/5) với các nội dung như: đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tiến hành phiên làm việc thứ nhất.

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại biểu đã tham gia thảo luận; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký; thông qua chương trình và quy chế làm việc; báo cáo tình hình đại biểu; nghe Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; đại biểu tham gia thảo luận...

