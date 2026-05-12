Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI hoàn thành phiên trọng thể

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Đoàn đại biểu Hà Tĩnh gồm 17 người, do đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu tham dự đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự phiên trọng thể của đại hội. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và sự đồng lòng của Nhân dân, hệ thống MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được coi là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Sau lễ khai mạc, đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như: nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất (11/5); Báo cáo Chính trị; theo dõi phóng sự về kết quả công tác của Mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; các đại biểu tham luận; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Báo cáo chính trị có tiêu đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược để đến năm 2045, nước ta là nước phát triển, có thu nhập cao, Nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.

Tại đại hội, đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay với nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”; đổi mới phương thức tập hợp Nhân dân, phát động hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đại hội. Ảnh Báo Đại Đoàn Kết.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận, với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đại hội cần xác định rõ MTTQ Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của Mặt trận sau: Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động; Đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Chăm lo lợi ích thiết thực của Nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở; Xây dựng Mặt trận hiện đại: tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của Mặt trận; thật sự tôn trọng, lắng nghe, phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Ý kiến giám sát, phản biện, kiến nghị của Mặt trận phải được coi là kênh quan trọng để hoàn thiện lãnh đạo, quản lý, điều hành. Cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản hồi rõ ràng. Đồng thời, Mặt trận cũng phải nâng cao chất lượng kiến nghị; nói đúng, nói trúng, nói có căn cứ, nói vì lợi ích chung, nói trên tinh thần xây dựng và theo dõi đến cùng việc giải quyết.

Ngay sau đại hội, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; làm sao để tinh thần đại hội không chỉ nằm trong văn kiện, mà đi vào từng khu dân cư, từng tổ chức thành viên, từng phong trào, từng việc làm thiết thực vì Nhân dân.

Đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang cùng tinh thần đổi mới của đại hội, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài, MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn; xứng đáng là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Hà Tĩnh tham dự đại hội.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm bên lề đại hội.