Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Lê Khánh.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/5. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm các kỳ Đại hội của MTTQ Việt Nam. Ảnh: Lê Khánh

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; Đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách.

Trong ngày làm việc thứ nhất – ngày 11/5, các đại biểu tham dự đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự đại hội

Tại phiên trọng thể, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt); chiếu phim phóng sự về kết quả công tác mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; các đại biểu tham luận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Quang Vinh.

Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Sau phần tiếp thu phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Đại hội, đại diện các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận; Thông qua Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sau phiên buổi chiều, các đại biểu sẽ tham dự hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.