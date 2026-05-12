Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Lê Khánh.
Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/5. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm các kỳ Đại hội của MTTQ Việt Nam. Ảnh: Lê Khánh
Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; Đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách.

Trong ngày làm việc thứ nhất – ngày 11/5, các đại biểu tham dự đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự đại hội
Tại phiên trọng thể, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt); chiếu phim phóng sự về kết quả công tác mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; các đại biểu tham luận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Quang Vinh.
Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Sau phần tiếp thu phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Đại hội, đại diện các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận; Thông qua Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sau phiên buổi chiều, các đại biểu sẽ tham dự hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

#MTTQ Việt Nam #Đại hội lần thứ XI #Chủ tịch nước #đoàn kết

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối đầu tư

Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của địa phương trong việc tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và mở rộng hợp tác quốc tế.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng và chia sẻ kinh nghiệm để tỉnh hoàn thiện môi trường đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.
Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.
Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Buổi tuyên truyền đã giúp đoàn công tác Hà Tĩnh nắm vững các quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá, nâng cao trách nhiệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.
KPI - áp lực hay động lực?

Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?
