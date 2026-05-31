Chính trị

Lan tỏa văn hóa tiết kiệm từ "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí"

Ngày 31/5/2026 là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15. Với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, nhiều hoạt động triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng mới góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng tới phát triển bền vững.

Từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến quy định trong luật

Theo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15, ngày 31/5 hằng năm được xác định là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2026 là năm đầu tiên ngày này được tổ chức trên phạm vi toàn quốc sau khi được luật hóa.

Ngày 24/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành Quyết định số 924/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026.

Việc lựa chọn ngày 31/5 mang nhiều ý nghĩa lịch sử, gắn với tư tưởng và tấm gương thực hành tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 3/9/1945, Người đã nêu 6 vấn đề cấp bách của đất nước, trong đó đặc biệt đề cao việc phát động phong trào tăng gia tiết kiệm để chống đói, xây dựng đất nước. Đặc biệt, trong bài viết làm rõ nội dung “Thế nào là Kiệm” đăng trên Báo Cứu quốc ngày 31/5/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rõ nội dung này.

Tiếp nối tư tưởng đó, trong bài viết “Thực hành tiết kiệm” đăng trên Tạp chí Cộng sản ngày 1/6/2025, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị nghiên cứu phát động và duy trì thường niên “Ngày toàn dân thực hành tiết kiệm” nhằm thúc đẩy, lan tỏa phong trào toàn xã hội nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm.

Trên cơ sở định hướng này, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15. Luật quy định cụ thể ngày 31/5 hằng năm là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội.

Việc luật hóa Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực mà còn hướng tới xây dựng ý thức tiết kiệm trở thành nét văn hóa thường xuyên trong mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Đẩy mạnh sử dụng hiệu quả năng lượng và các nguồn lực phát triển

Theo Bộ Tài chính, việc tổ chức Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 (ngày 31/5/2026) được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Quyết định số 924/QĐ-TTg, chủ đề của Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 là “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”.

Chủ đề năm nay hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Đồng thời, khẳng định vai trò của văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

Hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là các quy định liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Các phong trào thi đua, cuộc thi nhằm tiếp nhận, lan tỏa sáng kiến, giải pháp về tiết kiệm, chống lãng phí cũng sẽ được phát động rộng rãi, trong đó ưu tiên các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm tiêu hao tài nguyên và nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được biểu dương, khen thưởng nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, Chính phủ kêu gọi toàn dân tích cực tham gia xây dựng lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tạo dựng tương lai thịnh vượng, phát triển xanh và bền vững cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La

