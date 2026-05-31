Tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng nhờ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

(Baohatinh.vn) - 5 tháng đầu năm 2026, nhờ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, Hà Tĩnh tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng chi phí in ấn, sao lưu, lưu trữ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo đó, 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã công khai 1.953 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; trong đó, có 982 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và 971 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng đã tiếp nhận 215.813 hồ sơ. Trong đó, cấp tỉnh tiếp nhận 66.663 hồ sơ, cấp xã 121.246 hồ sơ, số còn lại là hồ sơ chuyển kỳ trước. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 97%. Đáng chú ý, hơn 99,7% hồ sơ được thực hiện trên môi trường điện tử. Nhiều thủ tục hành chính đã được triển khai theo hướng phi địa giới hành chính, cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả từ xa; qua đó, giảm đáng kể việc sử dụng hồ sơ giấy, thời gian và chi phí thực hiện.
Ước tính, việc thực hiện hồ sơ trực tuyến trong 5 tháng đầu năm 2026 giúp tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng chi phí in ấn, sao lưu, đi lại và lưu trữ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước trên toàn tỉnh.
