Tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng nhờ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

Phan Trâm
(Baohatinh.vn) - 5 tháng đầu năm 2026, nhờ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, Hà Tĩnh tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng chi phí in ấn, sao lưu, lưu trữ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, đạt nhiều kết quả tích cực.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trần Phú.

Theo đó, 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã công khai 1.953 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; trong đó, có 982 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và 971 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng đã tiếp nhận 215.813 hồ sơ. Trong đó, cấp tỉnh tiếp nhận 66.663 hồ sơ, cấp xã 121.246 hồ sơ, số còn lại là hồ sơ chuyển kỳ trước. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 97%. Đáng chú ý, hơn 99,7% hồ sơ được thực hiện trên môi trường điện tử. Nhiều thủ tục hành chính đã được triển khai theo hướng phi địa giới hành chính, cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả từ xa; qua đó, giảm đáng kể việc sử dụng hồ sơ giấy, thời gian và chi phí thực hiện.

Việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến giúp Hà Tĩnh tiết kiệm chi phí in ấn, sao lưu, đi lại và lưu trữ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Ước tính, việc thực hiện hồ sơ trực tuyến trong 5 tháng đầu năm 2026 giúp tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng chi phí in ấn, sao lưu, đi lại và lưu trữ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước trên toàn tỉnh.

Lương hưu và trợ cấp tăng 8% từ 1/7

Chính phủ tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, đồng thời nâng mức hưởng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.
Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Tháng 5/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng...
