62% ý kiến ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Công đoàn đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia khảo sát hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù.
Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn và tổng hợp ý kiến từ các cấp công đoàn, doanh nghiệp và người lao động, ngày 8/4/2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về phương án bố trí ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 theo các phương án khác nhau (cụ thể: Không hoán đổi; Đổi ngày 27/4 sang ngày 29/4; Đổi ngày 27/4 sang 2/5; Phương án khác).
Tính đến 7 giờ ngày 9/4/2026, khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù (47,04% bày tỏ “rất mong muốn”; 14,82% “mong muốn”), thể hiện phần lớn người lao động có nhu cầu hoán đổi ngày nghỉ bù để được kéo dài kỳ nghỉ nhằm có điều kiện nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.
Theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019): “Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp”. Đây cũng là lý do mà đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn chưa có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc nghiên cứu hoán đổi ngày nghỉ bù. Tuy nhiên, trong năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch tức ngày 26/4/2026) lại diễn ra rất gần kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chỉ cách nhau 2 ngày làm việc.
Khi không hoán đổi ngày nghỉ bù hợp lý thì kỳ nghỉ của người lao động sẽ bị chia ra thành nhiều ngày nghỉ ngắn xen kẽ với ngày đi làm. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn nhằm hài hòa giữa quy định pháp luật và nhu cầu chính đáng của người lao động. Việc bố trí kỳ nghỉ kéo dài không chỉ có ý nghĩa đối với việc phục hồi sức khỏe, tinh thần, kết nối tình cảm gia đình của người lao động mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.
Từ thực tiễn trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng vẫn giữ nguyên tắc chung: “Nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp”, nhưng đồng thời bổ sung cơ chế linh hoạt trong những trường hợp đặc biệt, khi các kỳ nghỉ lễ gần nhau như năm 2026. Theo đó, có thể giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến của tổ chức đại diện người lao động, xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và lợi ích chung của xã hội.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách theo hướng ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn đời sống lao động, góp phần nâng cao phúc lợi cho người lao động và ổn định quan hệ lao động trong tình hình mới.
