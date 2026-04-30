Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Xây dựng dữ liệu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Nam Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - BHXH Hà Tĩnh xây dựng cơ sở dữ liệu xác định nhóm chưa tham gia BHXH, BHYT để phục vụ quản lý, phân tích và phát triển người tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

BHXH Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng dữ liệu tiềm năng phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BHXH Hà Tĩnh sẽ tiến hành đối soát dữ liệu từ nhiều nguồn như hệ thống quản lý thu, sổ thẻ, dữ liệu cử tri, dữ liệu bổ sung từ các đơn vị, địa phương cung cấp nhằm xác định các nhóm chưa tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về các đối tượng tiềm năng. Dữ liệu này sẽ hỗ trợ các đơn vị triển khai công tác phát triển người tham gia theo hướng có trọng tâm, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực.

Nhân viên BHXH phối hợp cùng cán bộ chính quyền địa phương rà soát dữ liệu.

Kế hoạch xây dựng dữ liệu tiềm năng phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được triển khai qua 2 giai đoạn: giai đoạn thí điểm (từ ngày 8 - 20/4/) và giai đoạn triển khai trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 1/5).

BHXH Hà Tĩnh cho biết, kế hoạch xây dựng dữ liệu giai đoạn thí điểm đã được triển khai trong tháng 4/2026 tại xã Đồng Tiến và phường Thành Sen gồm các bước thu thập, đối soát, xác minh và hoàn thiện dữ liệu.

Tính đến cuối tháng 4/2026, giai đoạn triển khai thí điểm hệ thống đã hoàn thành việc xử lý khoảng 1,2 triệu bản ghi dữ liệu người tham gia toàn tỉnh. Quá trình triển khai xây dựng dữ liệu thí điểm tại phường Thành Sen và xã Đồng Tiến đã giúp nhận diện hàng chục ngàn trường hợp có tiềm năng khai thác, phát triển trong thời gian tới.

Phòng CNTT và Chuyển đổi số (BHXH Hà Tĩnh) xử lý, cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

Mục đích kế hoạch xây dựng dữ liệu tập trung về các trường hợp tiềm năng phát triển người tham gia BHXH, BHYT, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý, phân tích dữ liệu và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Xây dựng dữ liệu tiềm năng cũng là giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý dữ liệu và điều hành của BHXH tỉnh. Dữ liệu được xây dựng sẽ làm cơ sở để hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030. Từ ngày 1/5/2026, BHXH tỉnh sẽ triển khai xây dựng dữ liệu trên phạm vi toàn tỉnh".

Theo BHXH Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 3/2026, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 106.745 người đạt 100,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 3.065 người so với cuối năm 2025.

Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 77.455 người đạt 97,2% kế hoạch giao, tăng 268 người so với cuối năm 2025.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 97.294 người, tăng 214 người so với năm 2025.

Số người tham gia BHYT đạt trên 1,17 triệu người, đạt 92,44% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số.

Tin liên quan

Tags:

#BHXH Hà Tĩnh #BHXH tỉnh Hà Tĩnh #BHXH tỉnh thực hiện cải cách hành chính #phát triển người tham gia BHXH

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

