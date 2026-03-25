Đảm bảo thống nhất, chính xác trong điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

Sáng 25/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Khương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự hội nghị. Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 là cuộc điều tra quan trọng trong chương trình điều tra thống kê quốc gia, nhằm thu thập đầy đủ, chính xác thông tin, số lượng các đơn vị hành chính, sự nghiệp; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc; kết quả thu chi của các đơn vị.

Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước; rà soát, bổ sung chính sách; xây dựng quy hoạch phát triển ngành, vùng, cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; cung cấp dữ liệu biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia và phục vụ các cuộc điều tra tiếp theo.

Đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Chương trình điều tra được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1/4 - 15/5/2026; số liệu sơ bộ công bố tháng 6/2026 và kết quả điều tra chính thức công bố vào tháng 12/2026.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã được quán triệt các nội dung quan trọng như: Nội dung điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp và kế hoạch tổ chức thực hiện; hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra; trao đổi nghiệp vụ điều tra các trường hợp đặc thù, các tình huống phát sinh; thảo luận các vướng mắc trong quá trình triển khai…

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh, điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 là một cuộc điều tra cực kỳ quan trọng; chất lượng thông tin đầu vào và chất lượng của quá trình điều tra ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của kết quả thống kê, công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Do đó, đề nghị các địa phương, ban ngành liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả kế hoạch điều tra. Sau hội nghị, cần nhanh chóng triển khai các nội dung đã được quán triệt, đảm bảo người trực tiếp điều tra hiểu đúng, làm đúng; tránh tình trạng thiếu thống nhất trong cách thức thực hiện giữa các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh, nhất là các vướng mắc liên quan đến phần mềm, quy trình duyệt số liệu, mã ngành, mã sản phẩm để quá trình triển khai điều tra đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.