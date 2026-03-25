Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Đảm bảo thống nhất, chính xác trong điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

Kiều Minh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chương trình điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1/4 - 15/5/2026; số liệu sơ bộ công bố tháng 6/2026 và kết quả điều tra chính thức công bố vào tháng 12/2026.

Sáng 25/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Khương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 là cuộc điều tra quan trọng trong chương trình điều tra thống kê quốc gia, nhằm thu thập đầy đủ, chính xác thông tin, số lượng các đơn vị hành chính, sự nghiệp; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc; kết quả thu chi của các đơn vị.

Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước; rà soát, bổ sung chính sách; xây dựng quy hoạch phát triển ngành, vùng, cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; cung cấp dữ liệu biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia và phục vụ các cuộc điều tra tiếp theo.

Đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Chương trình điều tra được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1/4 - 15/5/2026; số liệu sơ bộ công bố tháng 6/2026 và kết quả điều tra chính thức công bố vào tháng 12/2026.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã được quán triệt các nội dung quan trọng như: Nội dung điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp và kế hoạch tổ chức thực hiện; hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra; trao đổi nghiệp vụ điều tra các trường hợp đặc thù, các tình huống phát sinh; thảo luận các vướng mắc trong quá trình triển khai…

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh, điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 là một cuộc điều tra cực kỳ quan trọng; chất lượng thông tin đầu vào và chất lượng của quá trình điều tra ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của kết quả thống kê, công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Do đó, đề nghị các địa phương, ban ngành liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả kế hoạch điều tra. Sau hội nghị, cần nhanh chóng triển khai các nội dung đã được quán triệt, đảm bảo người trực tiếp điều tra hiểu đúng, làm đúng; tránh tình trạng thiếu thống nhất trong cách thức thực hiện giữa các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh, nhất là các vướng mắc liên quan đến phần mềm, quy trình duyệt số liệu, mã ngành, mã sản phẩm để quá trình triển khai điều tra đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Điều tra cơ sở hành chính #Điều tra thống kê #Sở Nội vụ

Chủ đề LUẬT MỚI - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3

Nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật là các quy định liên quan đến bất động sản; quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ…
Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Năm 2026 ghi nhận hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực, tác động đến nhiều nhóm đối tượng từ người lao động khu vực doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp...
Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Dữ liệu sổ đỏ đã cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được khai thác, sử dụng thay thế bản giấy trong hồ sơ thủ tục hành chính.
Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Những năm qua, cùng với các chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, Hà Tĩnh đã bổ sung, hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.
Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Nhiều bệnh nhân ở Hà Tĩnh mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài ở các cơ sở y tế đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả ở mức lớn đã khẳng định điểm tựa bền vững cho người dân.
[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định cơ chế xóa nợ tiền thuế đối với người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể, nhằm xử lý các khoản nợ không còn khả năng thu hồi, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thu ngân sách nhà nước.