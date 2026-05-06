Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 767/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Kế hoạch được ban hành sớm đưa Luật đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền các chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh. Ảnh: Thu Phương.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân được ban hành nhằm xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Theo đó, phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật theo quan điểm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đưa ra 6 nội dung để các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức triển khai. Cụ thể:

Một là, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Hai là, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Ba là, tổ chức quán triệt, truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bốn là, phổ biến, giáo dục về nội dung của Luật.

Năm là, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật.

Sáu là, biên soạn tài liệu, hướng dẫn áp dụng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý kiến nghị (nếu có).

#Thuế thu nhập cá nhân #Quyết định số 767/QĐ-TTg #Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế #luật có hiệu lực từ 1/7

Giữ rừng Rào Rồng giữa "chảo lửa"

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh "đắt hàng" dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
"Cú hích" cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình thì tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, nhịp sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đều đặn.