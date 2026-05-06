Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền các chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh. Ảnh: Thu Phương.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân được ban hành nhằm xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Theo đó, phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật theo quan điểm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đưa ra 6 nội dung để các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức triển khai. Cụ thể:

Một là, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Hai là, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Ba là, tổ chức quán triệt, truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bốn là, phổ biến, giáo dục về nội dung của Luật.

Năm là, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật.

Sáu là, biên soạn tài liệu, hướng dẫn áp dụng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý kiến nghị (nếu có).