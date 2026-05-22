Hoành Sơn tập trung giải phóng mặt bằng, tạo đà triển khai các dự án

Vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn. Dự án có quy mô 66 ha, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, do liên danh 3 nhà đầu tư thực hiện, trong đó có 2 nhà đầu tư đến từ Singapore và Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai.

Toàn bộ khu vực triển khai dự án nhà máy thép không gỉ đều được đo vẽ, rà soát diện tích đất bị ảnh hưởng.

Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương nên ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn đã nhanh chóng triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Qua rà soát, dự án ảnh hưởng đến 35 hộ dân tại TDP Hồng Sơn. Vì vậy, chính quyền địa phương đã phối hợp với ban cán sự tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ để người dân nắm bắt chủ trương, quy trình thực hiện cũng như những lợi ích lâu dài mà dự án mang lại.

UBND phường Hoành Sơn triển khai đo đạc, xác định mốc ranh giới triển khai dự án nhà máy thép không gỉ.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Hồng Sơn, phường Hoành Sơn cho biết: “Ngay khi xác định phạm vi ảnh hưởng, ban cán sự tổ dân phố đã mời các hộ dân liên quan đến họp để thông tin cụ thể về dự án, quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như những lợi ích khi dự án đi vào hoạt động. Sau các cuộc họp, tất cả các hộ dân đều đồng thuận, sẵn sàng nhường đất để triển khai dự án, không ai xây dựng, cơi nới sau khi rà soát, đo đạc”.

Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy thép không gỉ đều đồng thuận trong việc nhường đất phục vụ dự án và đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để đo vẽ.

Gia đình anh Lê Văn Cường (TDP Hồng Sơn) bị thu hồi khoảng 3,5 ha đất nông nghiệp để phục vụ dự án. Dù nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng gia đình anh vẫn đồng tình với chủ trương triển khai dự án. “Chúng tôi xác định khi địa phương phát triển thì người dân cũng sẽ có thêm cơ hội việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao đời sống. Mong rằng khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm phù hợp cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng” – anh Cường chia sẻ.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, đến nay, phường Hoành Sơn đã hoàn thành công tác đo đạc, rà soát diện tích, xác định ranh giới các hộ dân trong phạm vi dự án. Dự kiến cuối tháng 5/2026, UBND phường sẽ phối hợp với nhà đầu tư tiến hành kiểm đếm và thực hiện các bước đền bù theo quy định.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn kiểm tra thực địa dự án khoáng sản đất đồi san lấp Hoành Sơn 1 và Hoành Sơn 2.

Trước đó, dự án khoáng sản đất đồi san lấp Hoành Sơn 1 và Hoành Sơn 2 với tổng diện tích gần 28 ha, ảnh hưởng đến 7 hộ dân và 3 tổ chức cũng đã được địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, phường đang thực hiện các thủ tục cho thuê đất theo quy định pháp luật. Đây là dự án quan trọng nhằm cung cấp vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm đang triển khai tại KKT Vũng Áng.

Không chỉ tập trung cho các dự án trên, phường Hoành Sơn còn triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ nhiều công trình khác như: dự án turbine gió và đường công vụ, đường dây 35kV (điều chỉnh) thuộc Trang trại Phong điện HBRE Hà Tĩnh với quy mô 16,7 ha; dự án khai thác và chế biến đá xây dựng Hoành Sơn rộng 6 ha… Đến nay, các dự án cơ bản đã hoàn thành bàn giao bản đồ đo đạc, mốc ranh giới và đang thực hiện các quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Khi có các dự án được đầu tư trên địa bàn, UBND phường Hoành Sơn chủ động triển khai công tác khảo sát, đo vẽ, kiểm điếm đo đạc.

Đặc biệt, phường Hoành Sơn cũng đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho khí LNG Vũng Áng). Dự án do Tổng Công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước. Đây là dự án năng lượng quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực Nam Hà Tĩnh.

Phường Hoành Sơn đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư lớn vào địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết: "Xác định công tác GPMB đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thu hút đầu tư nên ngay từ khi có các thông tin về dự án, cấp ủy, chính quyền phường đã chủ động phối hợp với các nhà đầu tư chuẩn bị trước một bước, nhất là việc khảo sát, rà soát các khu vực triển khai dự án, phạm vi, mức độ ảnh hưởng và làm việc với người dân. Huy động tổng lực cả hệ thống chính trị thành lập các đoàn công tác để tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Điều đáng mừng là hiện nay, tất cả các dự án mà địa phương đang triển khai GPMB, người dân đều đồng thuận và chủ động phối hợp trong việc đo vẽ, kiểm kê, kiểm đếm tài sản, đất đai, cây trồng. Đến nay, công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường đều đạt và vượt tiến độ đề ra, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào phường Hoành Sơn”.