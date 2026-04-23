Chủ tịch UBND tỉnh: Đảm bảo cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 23/4, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Trần Huy Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, song nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và sự đồng hành của khách hàng, công ty đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lưới trong mọi tình huống.

Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 1,69 tỷ kWh, tăng trên 6% so với năm 2024. Trong năm, hệ thống lưới điện tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại; công tác tuyên truyền tiết kiệm điện được đẩy mạnh, sản lượng điện tiết kiệm cả năm hơn 44 triệu kWh.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trước dự báo 2026 tiếp tục là năm nhiều khó khăn đối với công tác cung ứng điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai các phương án ứng phó. Theo đó, công tác dự báo phụ tải được tăng cường; các khiếm khuyết trên lưới kịp thời được khắc phục; tiến độ các công trình đầu tư lưới được đẩy nhanh; chương trình tiết kiệm điện được triển khai sâu rộng.

Năm 2026, công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm hơn 1,8 tỷ kWh, tăng 10% so với năm 2025, tiết kiệm ít nhất 3%/tổng sản lượng điện thương phẩm.

Tại hội nghị, các khách hàng là doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ điện lớn đã chia sẻ những giải pháp tiết kiệm điện và kiến nghị các nội dung liên quan.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Trần Huy Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Trần Huy Hoàng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển điện mặt trời mái nhà... Cùng đó, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình điện; phê duyệt danh sách phụ tải quan trọng và phương án cung ứng điện hằng năm, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cảm ơn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong triển khai các chương trình điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải điện; tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đây là những giải pháp có ý nghĩa lâu dài, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn phù hợp với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển xanh, tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh bám sát nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch, đầu tư và nâng cấp hạ tầng lưới; đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, liên tục cho sản xuất và đời sống Nhân dân, đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp và các dự án trọng điểm.

Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai, minh bạch thông tin; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến khách hàng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình điều chỉnh phụ tải điện; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch.

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình điện; tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án điện trên địa bàn.

Các doanh nghiệp lớn chủ động phối hợp ngành điện xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, ký thỏa thuận và thực hiện chương trình điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải, đầu tư công nghệ tiết kiệm điện, nghiên cứu phát triển điện mặt trời tự sản tự tiêu…

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tỉnh Hà Tĩnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện và cộng đồng doanh nghiệp đầu tư sản xuất - kinh doanh; chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hệ thống điện đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Tại hội nghị, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã tặng giấy khen cho 10 khách hàng tiêu biểu năm 2025.