Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án tại vùng kinh tế trọng điểm

Sáng 4/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Trưởng BCĐ các dự án đầu tư trọng điểm tỉnh đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn KKT Vũng Áng. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKT tỉnh Trần Việt Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện; Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương. Cả 3 dự án đều do Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại lô CN4 và CN5, thuộc KKT Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ) với quy mô sử dụng đất gần 965ha. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện được triển khai tại các lô đất ký hiệu CN4-1, CN4-2 của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trung tâm lô CN4-CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng. Dự án sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, gồm: xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra thực địa tại Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương.

Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương thực hiện tại phường Vũng Áng, có quy mô diện tích sử dụng khoảng 123,5 ha; bao gồm diện tích khu đất xây dựng bến cảng khoảng 36,53 ha, diện tích khu vực biển khoảng 81,36 ha, diện tích đường giao thông kết nối khoảng 5,62 ha. Quy mô đầu tư xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải đến 100.000 tấn; hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu, khu nước kết nối với luồng, vũng quay tàu. Công suất thiết kế khoảng 9,04 - 11,3 triệu tấn/năm. Đến nay, cả 3 dự án đang triển khai san lấp các phần diện tích đã được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ các dự án.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương và Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa. Đây là 2 dự án do BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án Đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương đang vướng mắc về mặt bằng.

Theo báo cáo, Dự án Đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương có chiều dài 17,45 km, được khởi công vào tháng 2/2023 với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2026. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và tạo không gian phát triển mới cho khu kinh tế. Đến nay, dự án đã thi công được trên 15km, chỉ còn lại gần 2,7km chưa hoàn thành.

Dự án Đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh đang vướng 160m mặt bằng.

Dự án Đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh có chiều dài 3,7 km, nền đường rộng 60m, giữ vai trò quan trọng trong kết nối quốc lộ 12C với khu liên hợp sản xuất thép và hệ thống cảng biển tại Vũng Áng. Dự án được khởi công vào tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư 668 tỷ đồng. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2026. Đến nay, dự án đã thi công được trên 3,5km, chỉ còn lại 160m chưa hoàn thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo các vướng mắc về giải phóng mặt bằng của các dự án.

Ngay sau kiểm tra tại thực địa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã làm việc với các sở, ngành và địa phương có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu tại cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn còn một số hộ dân và một số diện tích đất nông nghiệp chưa di dời, bàn giao mặt bằng khiến quá trình thi công các dự án bị ảnh hưởng.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các dự án đang triển khai có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhất là trong việc hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, kết nối, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng. Vì vậy, đề nghị các sở, ngành có liên quan, cấp ủy chính quyền phường Sông Trí, phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; trong đó, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng tái định cư để di dời người dân, bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, ngăn chặn tình trạng xây dựng, cơi nới trong vùng triển khai các dự án. Cùng đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án huy động nhân lực, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho tỉnh nhà.