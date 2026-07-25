Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại: Đền Chung Sơn, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh (tỉnh Nghệ An); Khu lưu niệm đồng chí Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).
Thăm và tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.
Trong số 310 đại biểu trên cả nước tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2026, Hà Tĩnh vinh dự có 7 cá nhân là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và các cán bộ tiêu biểu ở cơ sở.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống đập, hồ chứa, nhất là những công trình có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp, đang thi công để có giải pháp xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước mưa lũ.
6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội, điều tra khám phá 96% số vụ án.
Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), các cấp công đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, người lao động.
Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách tại Hà Tĩnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Trong ngày làm việc thứ 3, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thảo luận Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển kinh tế biển, Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong khi một số địa phương đang gặp khó trong bố trí cán bộ thôn thì tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), việc mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ đã trở thành điểm nhấn. Nhiều cán bộ trẻ với trình độ đại học, cao đẳng mang theo sức trẻ, tư duy mới đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, góp phần tạo nên những chuyển động tích cực từ cơ sở.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.