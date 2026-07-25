Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Phan Cúc - Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại: Đền Chung Sơn, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh (tỉnh Nghệ An); Khu lưu niệm đồng chí Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).

14.jpg
Tại đền Chung Sơn, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An – đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác đã dâng hương, đặt vòng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền nhân.
bqbht_br_13.jpg
Tọa lạc trên núi Chung, đền Chung Sơn là công trình có ý nghĩa văn hóa, tâm linh sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Nhân dân đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
bqbht_br_v3.jpg
Đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Liên (tỉnh Nghệ An) - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
bqbht_br_v2.jpg
bqbht_br_v1.jpg
Trước anh linh của Người, đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
bqbht_br_v4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thành kính dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
bqbht_br_v6.jpg
Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh (tỉnh Nghệ An). Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX, trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của Nhân dân. Bảo tàng là nơi lưu giữ, trưng bày hàng nghìn tài liệu, hiện vật quý, tái hiện sinh động phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh và những giá trị lịch sử vẻ vang của dân tộc.
bqbht_br_5.jpg
Cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), bày tỏ lòng biết ơn đối với người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên đã hiến trọn tuổi xuân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
bqbht_br_8.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương trước phần mộ Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
bqbht_br_6.jpg
Đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
bqbht_br_1.jpg
Tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), đoàn đã đến ​dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trên cả nước.
bqbht_br_3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
bqbht_br_2.jpg
Đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
bqbht_br_4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hoa lên từng phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP.
bqbht_br_11.jpg
Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ) - nơi có 1.195 phần mộ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Khắc ghi công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đoàn lãnh đạo tỉnh nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
bqbht_br_9.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Tin liên quan

Tags:

#Lãnh đạo tỉnh dâng hương #Dâng hương các địa chỉ đỏ #Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh #Hà Tĩnh kỷ niệm ngày Thương biinh liệt sĩ #Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống đập, hồ chứa, nhất là những công trình có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp, đang thi công để có giải pháp xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước mưa lũ.
Người trẻ "đứng mũi chịu sào" - lời giải về cán bộ thôn ở xã miền biển Hà Tĩnh

Người trẻ "đứng mũi chịu sào" - lời giải về cán bộ thôn ở xã miền biển Hà Tĩnh

Trong khi một số địa phương đang gặp khó trong bố trí cán bộ thôn thì tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), việc mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ đã trở thành điểm nhấn. Nhiều cán bộ trẻ với trình độ đại học, cao đẳng mang theo sức trẻ, tư duy mới đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, góp phần tạo nên những chuyển động tích cực từ cơ sở.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5

Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn.
Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!