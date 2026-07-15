Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy; lệ phí trước bạ đối với nhà, đất… Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.
Ô tô điện đang bứt tốc tại Hà Tĩnh, chiếm gần một nửa doanh số bán xe nhờ giá cạnh tranh, chi phí vận hành thấp và chính sách ưu đãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2026/TT-BTC Quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trong đó, có quy định chi tiết 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.
Đằng sau diện mạo khang trang của đô thị là sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thu gom rác, công nhân thoát nước ở Hà Tĩnh. Mỗi ngày, họ cần mẫn làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Trong khi nhiều phân khúc bất động sản còn trầm lắng, đất tại các công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản đang thu hút sự quan tâm nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).