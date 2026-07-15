Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong 15/07/2026 10:05 Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Tài chính thị trường ngày 15/7: Người dùng VNeID được miễn, giảm nhiều loại phí 15/07/2026 07:42 Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy; lệ phí trước bạ đối với nhà, đất… Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/7: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng 15/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/7: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 35 độ C.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh có tân Chính ủy 14/07/2026 19:03 Chiều 14/7, tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tri ân gia đình chính sách, người có công 14/07/2026 15:01 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.

Người dân Hoành Sơn mòn mỏi chờ dòng điện ổn định 14/07/2026 14:58 Gần 17 năm không được đầu tư, nâng cấp, hệ thống điện do HTX Tiền Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tài chính thị trường ngày 14/7: Xe điện chiếm gần 50% thị trường ô tô Hà Tĩnh 14/07/2026 07:40 Ô tô điện đang bứt tốc tại Hà Tĩnh, chiếm gần một nửa doanh số bán xe nhờ giá cạnh tranh, chi phí vận hành thấp và chính sách ưu đãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/7: Đêm có mưa rào, ngày trời nắng 14/07/2026 05:01 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/7: Có mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày trời nắng, nhiệt độ 26 - 32 độ C.

[Motion graphic] 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử 13/07/2026 13:43 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2026/TT-BTC Quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trong đó, có quy định chi tiết 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Lặng thầm cống hiến vì đô thị xanh - sạch - đẹp 13/07/2026 11:15 Đằng sau diện mạo khang trang của đô thị là sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thu gom rác, công nhân thoát nước ở Hà Tĩnh. Mỗi ngày, họ cần mẫn làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Tài chính thị trường ngày 13/7: Đất nghĩa trang trở thành kênh đầu tư mới 13/07/2026 07:44 Trong khi nhiều phân khúc bất động sản còn trầm lắng, đất tại các công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản đang thu hút sự quan tâm nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Có mưa rào và dông rải rác 13/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 26 - 32 độ C.

Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa 12/07/2026 12:46 Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Sống khỏe cùng BHT: Đục thủy tinh thể - nhận biết sớm, can thiệp kịp thời 12/07/2026 10:00 Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Văn hóa giao thông ở Hà Tĩnh: Vì sao vẫn “lỗi nhịp”? 12/07/2026 07:53 Khi hạ tầng đô thị Hà Tĩnh đang dần được đồng bộ, văn hóa giao thông vẫn còn “lỗi nhịp” bởi sự thiếu ý thức của không ít người cầm lái.

Những người đăng ký hiến tạng ở Hà Tĩnh: Cho đi để sự sống được tiếp nối 12/07/2026 05:16 Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký hiến tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho những người khác. Với họ, cho đi để sự sống được tiếp nối...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/7: Có mưa rào và dông rải rác 12/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/7: Nhiều nơi có mưa vừa và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 25 - 30°C.

Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên 11/07/2026 16:21 Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Xóa bỏ định kiến giới và mất cân bằng giới tính khi sinh 11/07/2026 14:21 Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn. Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, từng bước kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 11/07/2026 11:59 Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Giữ nhịp tăng trưởng từ vị thế dẫn đầu 11/07/2026 10:04 Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.

Xem thêm