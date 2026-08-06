Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 6/8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 2; công bố quyết định kiểm tra, giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra, giám sát; các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.

Các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông báo kết luận kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Việt Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu khoa học tổ chức, cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 3 tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức; công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát, nhất là kết quả thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Về công tác kiểm tra, giám sát đợt 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, bảo đảm quá trình kiểm tra, giám sát diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị và phối hợp với đoàn kiểm tra, giám sát.

Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu và các nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra, giám sát đợt 3, đồng chí Trần Tiến Hưng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu, đảm bảo quá trình kiểm tra, giám sát diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khách quan, dân chủ, công tâm, đúng quy định của Đảng. Kết quả kiểm tra, giám sát sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.