Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Toàn cảnh hội nghị

Chiều 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 36 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các ban Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về phương án giao biên chế, số lượng người làm việc năm 2026; trong đó, đánh giá thực trạng biên chế hiện có, xem xét số lượng biên chế Trung ương giao.

Thảo luận nguyên tắc, phương án đề xuất giao biên chế, số lượng người làm việc đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban Đảng Trung ương tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh; về vị trí, quy mô quy hoạch thao trường bắn biển; chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió: Kỳ Anh 1, Kỳ Anh 2, Kỳ Anh 3, Kỳ Anh 4.

Hội nghị cũng cho ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát tại một số xã, phường trong việc thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời gian tới và Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 19/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Quốc Bảo - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã phân tích, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung; đồng thời giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Cụ thể, đối với phương án giao biên chế, số lượng người làm việc năm 2026, đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, việc xây dựng phương án phải bám sát vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị; xác định đúng nhu cầu biên chế trên cơ sở chỉ tiêu Trung ương giao, bảo đảm phân bổ, sử dụng khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đối với phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu; tiếp tục rà soát, lựa chọn, hoàn thiện phương án trên cơ sở bám sát định hướng của Trung ương, phù hợp với thực tiễn, quy mô trường, lớp và năng lực quản lý sau sắp xếp. Nội dung này phải thực hiện khẩn trương, đảm bảo tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/8/2026, hướng tới mục tiêu tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung về vị trí, quy mô quy hoạch thao trường bắn biển; chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trình tại hội nghị và một số nội dung thuộc thẩm quyền.