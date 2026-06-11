Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trò chuyện với đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thân tình với đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Chiều 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân gặp mặt các đồng chí cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Trong không khí thân tình, các đồng chí cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ bày tỏ niềm vui trước sự phát triển, thay đổi của tỉnh nhà; đồng thời chia sẻ sự đồng tình, tin tưởng vào những chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh và đóng góp nhiều ý kiến góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Quý phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thông tin khái quát tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay, đồng chí Nguyễn Duy Lâm cho biết: 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP quý I/2026 đạt 12,42%, dự kiến 6 tháng đạt khoảng 12%; tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm dự kiến đạt gần 12.000 tỷ đồng; xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ tăng trưởng tích cực; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, năng suất và sản lượng lúa cùng nhiều loại cây trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai, tạo thêm động lực phát triển cho tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; QP-AN được giữ vững; đối ngoại ngày càng được mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gặp gỡ với các đồng chí cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; khẩn trương hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch để mở rộng không gian phát triển của tỉnh và các xã, phường; xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo bứt phá trong phát triển KT-XH và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; đảm bảo QP-AN; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Duy Lâm mong muốn các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh.