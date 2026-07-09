Phát huy vai trò tham mưu chiến lược của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 9/7, Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) Đảng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh báo cáo nội dung tại hội nghị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm; việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên; công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai đồng bộ. Toàn đảng bộ đã tổ chức kết nạp 9 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 998. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng có bước đổi mới và được thực hiện nghiêm góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đảng ủy tích cực chuyển đổi số trong công tác Đảng; công tác cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở được chú trọng.

Đại biểu dự hội nghị.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan chuyên trách, giúp việc Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động lớn của tỉnh. HĐND tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức tốt các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển.

Đồng chí Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, hội viên. Các cơ quan tư pháp đã nâng cao chất lượng hoạt động, thực hành quyền công tố, xét xử và kiểm soát hoạt động tư pháp, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Điện - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, góp phần vào kết quả chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo và nâng cao chất lượng tham mưu. Các cơ quan trong đảng bộ phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược và tham mưu cụ thể cho Tỉnh ủy; chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, phát hiện sớm những vấn đề mới, những điểm nghẽn trong thực tiễn để tham mưu những chủ trương, giải pháp có tính khả thi và tạo động lực phát triển.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng. Đồng thời, tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm; rà soát các chương trình, kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nội dung.

Trước đó, Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh đã trao quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy. Ban Xây dựng Đảng sau khi thành lập gồm 6 đồng chí; đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kiêm nhiệm Trưởng ban.

Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh trao quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo ban.