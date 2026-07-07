Hà Tĩnh quán triệt nghị quyết về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Vụ địa phương 1, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết số 06- NQ/TW, ngày 19/5/2026 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Nghị quyết số 06-NQ/TW là sự cụ thể hóa những chủ trương, đường lối đã được Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, thể hiện tư tưởng và tầm nhìn của Đảng về đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Nghị quyết đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Đồng thời, nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, nổi bật là việc khẳng định đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên"; kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường; bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế.

Nghị quyết cũng đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước; nâng cao trách nhiệm và những đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; nâng tầm vị thế quốc gia thông qua đó phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng được Bộ Chính trị cụ thể hóa thành Nghị quyết 06 đang mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để các địa phương chủ động mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết khu vực và quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Đối với Hà Tĩnh, đây vừa là thời cơ, vừa là yêu cầu và đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách tiếp cận và phương thức triển khai công tác đối ngoại.

Tỉnh xác định sẽ cụ thể hóa kịp thời đường lối đối ngoại của Đảng thành chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực, chuyển hóa tiềm năng hợp tác thành các dự án, chương trình cụ thể, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn chặt công tác đối ngoại hội nhập quốc tế với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao vị thế của tỉnh. Phấn đấu đưa công tác đối ngoại của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.