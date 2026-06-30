Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cơ sở trong toàn tỉnh.

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Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; giúp các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, kết luận, quy định về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả.

Ngoài Nghị quyết số 10-NQ/TW, hội nghị còn quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương và của tỉnh liên quan đến xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới; công tác lý luận; tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cán bộ, đảng viên được yêu cầu nghiên cứu, học tập nghiêm túc, bài bản, gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình". Các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch triển khai trong quý III/2026; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.