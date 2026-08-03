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Chính trị

Hà Tĩnh đề xuất ứng dụng AI trong công tác tham mưu đối ngoại

Lê Hà - Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu đối ngoại.

Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển".

Hội nghị do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương, cơ quan ngoại vụ; các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

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Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra vào chiều ngày 2/8.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên về công tác đối ngoại địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XIV, nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng nền đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại, gắn chặt công tác đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới cơ chế phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo công tác đối ngoại, góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt trình bày tham luận với chủ đề “Giải pháp tối ưu hóa năng lực tham mưu đối ngoại trong điều kiện sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy”. Trong đó nhấn mạnh, Hà Tĩnh có vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây, là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Lào và các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng thông qua Khu kinh tế Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Những năm qua, công tác đối ngoại của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào, ngoại giao kinh tế và xúc tiến đầu tư.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt tham luận với chủ đề “Giải pháp tối ưu hóa năng lực tham mưu đối ngoại trong điều kiện sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy”.

Nổi bật, quý II/2026, Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, triển khai các hoạt động xúc tiến hợp tác tại Liên bang Nga và Hàn Quốc. Nhờ phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 12,79%, đứng đầu cả nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong giai đoạn mới, Hà Tĩnh đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối ngoại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng cơ chế phối hợp liên thông giữa các cấp, ngành; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tham mưu đối ngoại; nâng cao chất lượng dự báo chiến lược, lấy ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển địa phương làm trọng tâm.

Tỉnh cũng xác định tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào và các đối tác quốc tế; tăng cường kết nối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển khoa học, công nghệ và huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.

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Lãnh đạo Bộ Ngoại giao trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại địa phương.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại địa phương thời gian qua, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

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Tags:

#Hà Tĩnh #đối ngoại #AI #hợp tác quốc tế #Hội nghị ngoại giao

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

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