Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Kiều Minh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Sáng 31/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và 20 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh (8/8/2006 - 8/8/2026).

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đại biểu tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Ngày 10/8/1961 là ngày đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trên chiến trường miền Nam Việt Nam, bắt đầu cho một cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài nhất trong lịch sử nhân loại (1961 -1971) với hơn 80 triệu chất độc hóa học đã được rải xuống (tương đương gần 100.000 tấn).

bqbht_br_2.jpg
Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hải trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cuộc chiến tranh đã làm 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hơn 3 triệu người là nạn nhân đang sống trong cảnh bị bệnh tật dày vò, dị dạng, tật nguyền. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2; hơn 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3; khảo sát một số địa phương chất độc da cam đã nhiễm sang thế hệ thứ 4.

Ngày 25/6/2004, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định lấy ngày 10/8 hằng năm là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Tại Hà Tĩnh, có gần 20.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/Dioxin; trong đó, có 15.175 đối tượng được xác lập và công nhận nạn nhân, được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Ngày 8/8/2006, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh được thành lập và đi vào hoạt động.

bqbht_br_dsds.jpg
Ông Nguyễn Văn Thành (nạn nhân chất độc da cam ở xã Toàn Lưu) bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia, tri ân của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với các nạn nhân và gia đình.

Trong 20 năm qua, hội đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn. Các cấp hội đã kêu gọi được hơn 90,7 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, trong đó, giai đoạn 2021 - 2026, huy động trên 15 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: mua sắm trang thiết bị, thăm hỏi, tặng quà; xây dựng nhà ở, trao tặng học bổng; khám chữa bệnh, xông hơi, thải độc, phục hồi chức năng…

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Minh Nguyên chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Minh Nguyên chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, hiệu quả với nhiều hình thức như: đăng phát tin, bài, hình ảnh; treo pano; phát hành tờ rơi, thư ngỏ; tổ chức các buổi tọa đàm, chương trình thiện nguyện gây quỹ. Cùng với đó, thu thập chữ ký của hơn 40.500 người phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và ủng hộ các vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Với những kết quả đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014); Thủ tướng Chính phủ tặng 5 bằng khen (3 tập thể, 2 cá nhân); nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Tại chương trình, đại biểu đã bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia, tri ân của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với nạn nhân và gia đình các nạn nhân da cam; đồng thời, chia sẻ những khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân…

bqbht_br_4.jpg
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam cho ông Nguyễn Đình Thi - nạn nhân da cam tại xã Can Lộc.
bqbht_br_5.jpg
Trao giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân.
bqbht_br_3.jpg
Trao chứng nhận "Tấm lòng vàng" cho các đơn vị tài trợ.

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng xã hội, nỗ lực của các hội viên trong phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 cá nhân; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân và trao chứng nhận "Tấm lòng vàng" cho các đơn vị đã đồng hành trong công tác chăm sóc nạn nhân thời gian qua.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ sinh kế, chi phí sinh hoạt, tặng quà cho 100 nạn nhân với tổng số tiền trên 140 triệu đồng.

bqbht_br_6.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Nguyễn Minh Nguyên trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho gia đình các nạn nhân.
bqbht_br_77.jpg
Trao tặng quà cho các nạn nhân.

Tin liên quan

Tags:

#Nạn nhân chất độc da cam #chất độc da cam #Hội Nạn nhân chất độc da cam

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân

Những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai rộng khắp, lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.
5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

Hôm nay (24/6), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!