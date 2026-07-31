Tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Sáng 31/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và 20 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh (8/8/2006 - 8/8/2026). Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đại biểu tham dự chương trình.

Ngày 10/8/1961 là ngày đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trên chiến trường miền Nam Việt Nam, bắt đầu cho một cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài nhất trong lịch sử nhân loại (1961 -1971) với hơn 80 triệu chất độc hóa học đã được rải xuống (tương đương gần 100.000 tấn).

Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hải trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cuộc chiến tranh đã làm 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hơn 3 triệu người là nạn nhân đang sống trong cảnh bị bệnh tật dày vò, dị dạng, tật nguyền. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2; hơn 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3; khảo sát một số địa phương chất độc da cam đã nhiễm sang thế hệ thứ 4.

Ngày 25/6/2004, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định lấy ngày 10/8 hằng năm là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Tại Hà Tĩnh, có gần 20.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/Dioxin; trong đó, có 15.175 đối tượng được xác lập và công nhận nạn nhân, được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Ngày 8/8/2006, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh được thành lập và đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Thành (nạn nhân chất độc da cam ở xã Toàn Lưu) bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia, tri ân của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với các nạn nhân và gia đình.

Trong 20 năm qua, hội đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn. Các cấp hội đã kêu gọi được hơn 90,7 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, trong đó, giai đoạn 2021 - 2026, huy động trên 15 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: mua sắm trang thiết bị, thăm hỏi, tặng quà; xây dựng nhà ở, trao tặng học bổng; khám chữa bệnh, xông hơi, thải độc, phục hồi chức năng…

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Minh Nguyên chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, hiệu quả với nhiều hình thức như: đăng phát tin, bài, hình ảnh; treo pano; phát hành tờ rơi, thư ngỏ; tổ chức các buổi tọa đàm, chương trình thiện nguyện gây quỹ. Cùng với đó, thu thập chữ ký của hơn 40.500 người phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và ủng hộ các vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Với những kết quả đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014); Thủ tướng Chính phủ tặng 5 bằng khen (3 tập thể, 2 cá nhân); nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Tại chương trình, đại biểu đã bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia, tri ân của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với nạn nhân và gia đình các nạn nhân da cam; đồng thời, chia sẻ những khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân…

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam cho ông Nguyễn Đình Thi - nạn nhân da cam tại xã Can Lộc.

Trao giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân.

Trao chứng nhận "Tấm lòng vàng" cho các đơn vị tài trợ.

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng xã hội, nỗ lực của các hội viên trong phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 cá nhân; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân và trao chứng nhận "Tấm lòng vàng" cho các đơn vị đã đồng hành trong công tác chăm sóc nạn nhân thời gian qua.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ sinh kế, chi phí sinh hoạt, tặng quà cho 100 nạn nhân với tổng số tiền trên 140 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Nguyễn Minh Nguyên trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho gia đình các nạn nhân.