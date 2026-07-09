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Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Buổi sinh hoạt định kỳ của CLB "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" thuộc Chi hội Phụ nữ thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) rộn ràng niềm vui. Sau phần phổ biến các nội dung hoạt động, chị em lại cùng trao đổi kinh nghiệm vận động người thân từ bỏ thuốc lá, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; đồng thời bàn các giải pháp xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại rác thải tại nguồn.

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CLB "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" sinh hoạt theo định kỳ tại gia đình các thành viên.

Mỗi câu chuyện kể đều xuất phát từ chính cuộc sống hằng ngày, từ những khó khăn mà các gia đình từng trải qua. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên sức lan tỏa để mỗi hội viên trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc xây dựng gia đình không khói thuốc.

Chị Nguyễn Thị Thảo - một trong những thành viên đầu tiên của CLB chia sẻ: “Chồng tôi từng nghiện thuốc lá nhiều năm, mỗi lần khuyên bỏ thuốc là vợ chồng lại lời qua tiếng lại. Từ khi tham gia CLB, tôi học được cách kiên trì, nhẹ nhàng động viên thay vì trách móc. Từng ngày, anh giảm dần số điếu hút rồi quyết tâm bỏ hẳn. Giờ căn nhà không còn mùi khói thuốc, sức khỏe của chồng ngày càng được cải thiện, và điều khiến tôi vui nhất là hai con trai cũng nói không với thuốc lá”.

Mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhưng đều giống nhau ở sự kiên trì của người vợ trên hành trình xây dựng gia đình có sức khoẻ, không khói thuốc. Chị Phan Thị Liên cho biết: “Với chồng tôi, điếu thuốc lào dường như trở thành vật bất ly thân. Có những hôm nửa đêm vẫn còn nghe tiếng rít thuốc lào. Vì chuyện này mà chúng tôi nhiều lần to tiếng. Tham gia CLB, tôi được các chị em chia sẻ kinh nghiệm vận động người thân, kiên trì phân tích tác hại của thuốc lào đối với sức khỏe. Tôi cũng nhiều lần động viên chồng cùng tham gia sinh hoạt để nghe những người đã bỏ thuốc chia sẻ. Dần dần anh thay đổi nhận thức, và vài năm nay anh đã hoàn toàn bỏ thuốc”.

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Tài liệu tuyên truyền phòng, chống thuốc lá trở thành cẩm nang của các thành viên CLB trong việc lan toả phong trào xây dựng gia đình không khói thuốc.

Không chỉ những người vợ cảm nhận được sự thay đổi trong gia đình mà chính những người từng nhiều năm gắn bó với thuốc lá, thuốc lào cũng hiểu giá trị của cuộc sống không khói thuốc. Anh Phan Quốc Tuấn chia sẻ: "Bỏ thuốc thực sự rất khó, thời gian đầu tôi cảm thấy lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu, nhiều khi chỉ muốn hút lại. Nếu không có sự động viên của vợ và quyết tâm của bản thân thì tôi không thể làm được. Từ khi bỏ thuốc đến nay sức khỏe tôi cải thiện hơn nhiều”.

Sau gần 5 năm duy trì hoạt động với 14 thành viên, CLB "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" đã trở thành nơi kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần lan tỏa nếp sống không khói thuốc trong cộng đồng. Bên cạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, CLB còn lồng ghép nhiều nội dung thiết thực như: xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

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Chị em trong CLB còn tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Chị Dương Thị Luyến - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Liên Minh, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Điều vui nhất với chúng tôi không chỉ là nhiều gia đình thành viên đã nói không với thuốc lá, thuốc lào, mà mô hình còn từng bước lan tỏa đến hơn 100 hộ dân trong thôn. Mỗi hội viên giờ đây đều là một tuyên truyền viên tích cực, chia sẻ kinh nghiệm, vận động người thân và bà con cùng xây dựng môi trường sống không khói thuốc”.

Không ồn ào bằng những chiến dịch truyền thông lớn, những người phụ nữ ở thôn Liên Minh vẫn bền bỉ góp sức bằng những việc làm bình dị mỗi ngày. Từ lời nhắc nhở dành cho chồng, sự quan tâm với con đến những buổi sinh hoạt sẻ chia kinh nghiệm, họ đang âm thầm vun đắp những mái ấm không khói thuốc, đồng thời lan tỏa lối sống văn minh, trách nhiệm vì sức khỏe của mỗi gia đình và cộng đồng.

CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” của phụ nữ thôn Liên Minh là mô hình tiêu biểu của Hội LHPN xã trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hiệu quả lớn nhất là các hội viên đã thay đổi từ chính gia đình mình, tạo sức thuyết phục để lan tỏa đến cộng đồng. Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục nhân rộng những cách làm hiệu quả, xây dựng thêm nhiều gia đình không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Hanh.

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#Xây dựng môi trường sống không khói thuốc #Xã Gia Hanh #Hà Tĩnh 24 giờ

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