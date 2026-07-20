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Thắp nến tri ân, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Những ngọn nến được thắp lên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

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Các đại biểu tham dự chương trình.

Tối 20/7, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), hướng tới kỷ niệm 112 năm ngày sinh (20/10/1914 - 20/10/2026) và 95 năm ngày hy sinh (21/11/1931 - 21/11/2026) của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

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Tại buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương và thắp lên những ngọn nến tri ân tại nhà tưởng niệm, khu mộ Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
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Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, đã hiến trọn tuổi xuân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Trước anh linh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, các đại biểu, tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện noi theo tinh thần, khí phách của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên; hứa sẽ phát huy sức trẻ, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
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Trước đó, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến thăm và tặng quà cho bà Trần Thị Em (thôn Tân Bình, xã Việt Xuyên) - thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

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