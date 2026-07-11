Lan tỏa những sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè

(Baohatinh.vn) - Các câu lạc bộ hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng được tổ chức trong dịp hè đã tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, góp phần giúp thiếu nhi Hà Tĩnh có kỳ nghỉ an toàn, ý nghĩa.
Mỗi dịp hè, việc tạo ra những sân chơi an toàn, bổ ích để thiếu nhi được vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện luôn là nhiệm vụ được các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội trên địa bàn tỉnh quan tâm. Năm nay, với nhiều mô hình đa dạng, thiết thực được triển khai tại cơ sở, hàng nghìn lượt thiếu nhi đã có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong kỳ nghỉ hè.
Toàn tỉnh hiện duy trì gần 40 câu lạc bộ (CLB) hè với nhiều loại hình đa dạng như: bơi, bóng đá, võ thuật, dân ca ví, giặm, kỹ năng sống, mỹ thuật, văn nghệ... Cùng đó là các lớp ôn tập văn hóa, tiếng Anh, đọc sách; các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
Những CLB hè năm nay được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.
Còn tại xã Sơn Tây, các hoạt động hè cũng diễn ra sôi nổi với sự chung tay của tổ chức Đoàn và các CLB trên địa bàn. Nhiều lớp kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng nhảy, múa hát, học bơi, phòng, chống đuối nước, hội họa, võ thuật được mở để phục vụ các em nhỏ.
“Đến thời điểm hiện tại, ước tính đã có khoảng 800-1.000 lượt thiếu nhi trên địa bàn xã Sơn Tây tham gia các hoạt động hè. Đồng hành cùng các em là khoảng 10 ĐVTN trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức các chương trình. Sự nhiệt huyết của lực lượng đoàn viên đã góp phần tạo nên những sân chơi gần gũi, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và rèn luyện của thiếu nhi trong dịp nghỉ hè”, anh Phan Sắc Biển - Bí thư Đoàn xã Sơn Tây chia sẻ.
Việc duy trì và nhân rộng các mô hình CLB, lớp học hè không chỉ giúp thiếu nhi có môi trường sinh hoạt an toàn, hạn chế nguy cơ tai nạn trong kỳ nghỉ mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng và phát triển toàn diện cho các em.
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