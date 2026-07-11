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Lan tỏa những sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Các câu lạc bộ hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng được tổ chức trong dịp hè đã tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, góp phần giúp thiếu nhi Hà Tĩnh có kỳ nghỉ an toàn, ý nghĩa.

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Mỗi dịp hè, việc tạo ra những sân chơi an toàn, bổ ích để thiếu nhi được vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện luôn là nhiệm vụ được các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội trên địa bàn tỉnh quan tâm. Năm nay, với nhiều mô hình đa dạng, thiết thực được triển khai tại cơ sở, hàng nghìn lượt thiếu nhi đã có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong kỳ nghỉ hè.
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Toàn tỉnh hiện duy trì gần 40 câu lạc bộ (CLB) hè với nhiều loại hình đa dạng như: bơi, bóng đá, võ thuật, dân ca ví, giặm, kỹ năng sống, mỹ thuật, văn nghệ... Cùng đó là các lớp ôn tập văn hóa, tiếng Anh, đọc sách; các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
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Những CLB hè năm nay được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.
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Tại phường Trần Phú, các mô hình CLB bơi và bóng đá đang thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. CLB bơi duy trì gần 20 học viên, trong đó có 7 em thuộc diện hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học miễn phí. Trong khi đó, CLB bóng đá tổ chức 2 lớp với khoảng 60 thiếu nhi tham gia tập luyện thường xuyên, góp phần rèn luyện thể chất, xây dựng tinh thần đoàn kết và ý thức kỷ luật cho các em.
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"Bên cạnh việc tạo sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè, chúng tôi chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích. Thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng các CLB phù hợp để ngày càng có nhiều thiếu nhi được tham gia các hoạt động bổ ích ngay tại địa bàn dân cư”, anh Lê Đức Anh - Bí thư Đoàn phường Trần Phú cho biết.
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Còn tại xã Sơn Tây, các hoạt động hè cũng diễn ra sôi nổi với sự chung tay của tổ chức Đoàn và các CLB trên địa bàn. Nhiều lớp kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng nhảy, múa hát, học bơi, phòng, chống đuối nước, hội họa, võ thuật được mở để phục vụ các em nhỏ.
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“Đến thời điểm hiện tại, ước tính đã có khoảng 800-1.000 lượt thiếu nhi trên địa bàn xã Sơn Tây tham gia các hoạt động hè. Đồng hành cùng các em là khoảng 10 ĐVTN trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức các chương trình. Sự nhiệt huyết của lực lượng đoàn viên đã góp phần tạo nên những sân chơi gần gũi, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và rèn luyện của thiếu nhi trong dịp nghỉ hè”, anh Phan Sắc Biển - Bí thư Đoàn xã Sơn Tây chia sẻ.
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Việc duy trì và nhân rộng các mô hình CLB, lớp học hè không chỉ giúp thiếu nhi có môi trường sinh hoạt an toàn, hạn chế nguy cơ tai nạn trong kỳ nghỉ mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng và phát triển toàn diện cho các em.
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"Thông qua việc duy trì và đa dạng hóa các mô hình CLB hè, các cấp bộ Đoàn, Đội mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để các em được học tập, trải nghiệm và trưởng thành trong dịp hè", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho hay.
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Với sự đồng hành của các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và lực lượng ĐVTN, những sân chơi hè ý nghĩa đang tiếp tục được lan tỏa tại nhiều địa phương, mang đến cho thiếu nhi một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

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Tags:

#Tuổi trẻ Hà Tĩnh #Câu lạc bộ hè cho thiếu nhi #Thiếu niên nhi đồng Hà Tĩnh #Tỉnh đoàn Hà Tĩnh #thiếu nhi Hà Tĩnh

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