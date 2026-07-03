Đẩy mạnh các phong trào thi đua của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu theo dõi phóng sự kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Phong trào "Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong trong kỷ nguyên mới" được triển khai sâu rộng với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi số, hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, an sinh xã hội và chăm lo thiếu nhi.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Viết Hải Đăng thông tin một số kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Các cấp bộ đoàn, hội cũng huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, khu vui chơi thiếu nhi; triển khai bước đầu hiệu quả đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và đại hội Đoàn các cấp được phát động sôi nổi, tạo khí thế thi đua rộng khắp trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” hỗ trợ 170.000 người cài đặt, kích hoạt ứng dụng i-Hà Tĩnh, VNeID và tiếp cận các tiện ích số; kích hoạt hơn 4.000 tài khoản thanh toán điện tử. Huy động hơn 7,5 tỷ đồng nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 48 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ và nhà tình nghĩa; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, tuổi trẻ toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 34 mô hình kinh tế thanh niên, tổ chức 78 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 4.500 lượt đoàn viên, thanh niên; kết nạp hơn 8.000 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn và giới thiệu trên 1.800 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại hạn chế và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là công tác tuyên truyền, việc nắm bắt, định hướng dư luận trên không gian mạng, công tác tập hợp thanh niên tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Ny Hương kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là tại địa bàn nông thôn, khu công nghiệp và vùng khó khăn.

Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong giám sát, phản biện xã hội, chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia các cuộc thi.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao bằng khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai và tham gia Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.