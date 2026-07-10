Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Sáng 10/7, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối đến các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có đại diện các ban, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ hội nông dân các cấp.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt các chuyên đề trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX gồm: xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng người nông dân mới và giai cấp nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của hội; tham gia xây dựng đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân.

Các chuyên đề trọng tâm được truyền đạt, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ hội các cấp.

Các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị không chỉ làm rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2026–2031 mà còn định hướng các cấp hội cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Đại biểu điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh theo dõi nội dung các chuyên đề.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp hội tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đến toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai hiệu quả.

Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng lưu ý các cấp hội cần duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hội và phong trào nông dân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh quán triệt sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm của hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ IX bằng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn; tập trung củng cố tổ chức hội sau sắp xếp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gắn với các phong trào thi đua.