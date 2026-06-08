Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đồng chí.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, gồm: Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Bà Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Ông Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Trước đó, chiều 7-6, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, có 81 đại biểu trúng cử.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX phát biểu nhận nhiệm vụ.

Sau khi Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội, thay mặt Ban chấp hành, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và vui mừng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031”.

Theo tân Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX hứa sẽ đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, đổi mới nội dung làm việc.

Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các Bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân.

Tiếp theo chương trình Đại hội, ông Phan Như Nguyện – Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã ghi nhận 55 lượt ý kiến phát biểu tại 4 tổ thảo luận. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với dự thảo Báo cáo chính trị, đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, ngắn gọn, chất lượng; mục tiêu, nhiệm vụ đề ra bám sát yêu cầu của thời kỳ mới, có tính khả thi cao, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Hội.

Các ý kiến cũng tập trung phân tích, làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII; đánh giá những khó khăn, thuận lợi; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xác đáng đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2026-2031.