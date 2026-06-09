“Bà đỡ” cho giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Với mong muốn khôi phục nghề làm bánh từ bà nội, chị Nguyễn Thị Trang Nhung (phường Trần Phú) đã gây dựng gian bếp nhỏ chuyên sản xuất các loại bánh truyền thống. Những chiếc bánh xu xê, bánh sen, bánh dẻo được làm từ nguyên liệu bản địa như gạo nếp, gạo tẻ, hạt sen, các loại thảo mộc mang đậm vị quê ngày càng được khách hàng biết đến.

Chị Nguyễn Thị Trang Nhung - chủ mô hình làm bánh truyền thống tại phường Trần Phú.

Tuy nhiên, sau gần 4 năm gắn bó với nghề, quy mô sản xuất của chị Nhung vẫn còn nhỏ lẻ, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi hẹp. Chị Nhung chia sẻ: “Tôi nhận thấy nghề làm bánh gia truyền có nhiều tiềm năng phát triển và rất muốn mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn vốn và kinh nghiệm trong quảng bá, tiếp thị khiến tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để phát triển tiếp”.

Những sản phẩm bánh sen của cơ sở chị Nguyễn Thị Trang Nhung.

Câu chuyện của chị Nhung cũng là thực tế chung của nhiều phụ nữ Hà Tĩnh trên hành trình khởi nghiệp. Không ít người có ý tưởng, có sản phẩm và quyết tâm nhưng lại thiếu kiến thức quản trị, thiếu kết nối nguồn lực và đặc biệt là thiếu những người đồng hành đủ kinh nghiệm để dẫn dắt trong giai đoạn quan trọng.

Nhận diện rõ những “điểm nghẽn” đó, Hội LHPN Hà Tĩnh đã thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nhằm triển khai hiệu quả Quyết định 2415/QĐ-TTg, ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (gọi tắt là Đề án 2415).

Tổ gồm 13 thành viên là các chuyên gia đến từ sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, có nhiệm vụ tư vấn, đào tạo, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp.

Khách hàng đến mua bánh tại cơ sở sản xuất của chị Nguyễn Thị Trang Nhung.

Điểm mới của mô hình này là không chỉ hỗ trợ thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn mà sẽ đồng hành xuyên suốt từ giai đoạn hình thành ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến kết nối thị trường và tiếp cận các chương trình hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, tổ cũng sẽ triển khai mô hình “Mỗi sản phẩm một câu chuyện”, giúp các sản phẩm của phụ nữ gắn với giá trị văn hóa, bản sắc địa phương và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Ra mắt Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035.

Bà Nguyễn Thị Thu - chuyên gia phát triển hệ sinh thái thuộc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ KH&CN), thành viên Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trao đổi: “Hà Tĩnh có nhiều lợi thế về tài nguyên bản địa, văn hóa và con người. Tuy nhiên, để phong trào khởi nghiệp của phụ nữ phát triển theo chiều sâu, điều còn thiếu không phải là ý tưởng hay chính sách mà là đội ngũ cố vấn đủ năng lực kết nối nguồn lực, đồng hành cùng người khởi nghiệp. Tổ tư vấn được thành lập nhằm góp phần tháo gỡ những nút thắt đó, giúp chị em lựa chọn hướng đi phù hợp và phát triển bền vững”.

Thực tế những năm qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại Hà Tĩnh đã chuyển biến tích cực với nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, phần lớn vẫn ở quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường còn hạn chế. Đề án 2415 vì thế được kỳ vọng góp phần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp toàn diện hơn, tạo điều kiện để nhiều ý tưởng được hiện thực hóa thành các mô hình kinh tế bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thu - chuyên gia phát triển hệ sinh thái thuộc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ KH&CN) sẽ đồng hành với phụ nữ Hà Tĩnh trong vai trò thành viên Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.



Để những mục tiêu đó đi vào thực tiễn, bên cạnh hoạt động tư vấn, kết nối nguồn lực, các thành viên tổ tư vấn cũng đang tham gia xây dựng cơ chế hỗ trợ mới cho phụ nữ khởi nghiệp. Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở KH&CN, thành viên Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho biết: “Chúng tôi đang tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ thông qua đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất”.

Sự ra đời của Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sẽ là bà đỡ để chị em Hà Tĩnh mạnh dạn phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế.

Với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai Đề án 2415 tại địa phương, Hội LHPN tỉnh kỳ vọng tổ tư vấn sẽ trở thành cầu nối giữa các chính sách hỗ trợ với nhu cầu thực tế của phụ nữ khởi nghiệp. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh cho hay: “Tổ tư vấn được thành lập nhằm phát hiện, hỗ trợ và đồng hành cùng các mô hình, sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ. Chúng tôi mong muốn giúp chị em không chỉ nâng cao năng lực SXKD mà còn xây dựng được những thương hiệu mang bản sắc riêng của Hà Tĩnh”.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 thực hiện nghi thức bấm nút khởi động triển khai đề án.

Với nhiều chị em, điều mong mỏi không chỉ là nguồn vốn mà còn là những người có thể đồng hành, tư vấn để sản phẩm của mình từng bước xây dựng thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Sự ra đời của Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho từng cá nhân mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, đánh thức nội lực và khát vọng vươn lên của phụ nữ Hà Tĩnh.