Ông Lê Văn Liêm tái cử chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự đại hội

Sáng 30/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2026 - 2030, với sự tham dự của 190 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.800 cán bộ, hội viên toàn tỉnh. Tham dự đại hội có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Đại diện Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đại hội.

Diễn văn khai mạc do lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh trình bày nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2030 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, hội viên mà còn là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để tiếp tục phát huy truyền thống TNXP, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lê Văn Liêm khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội cựu TNXP các cấp đã hoàn thiện về cơ cấu tổ chức theo tinh thần của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 6.800 hội viên sinh hoạt tại 69 hội cấp xã và 209 chi hội.

Chương trình nghĩa tình đồng đội được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã vận động số tiền hơn 13,2 tỷ đồng để tặng gần 14.400 suất quà, 71 sổ tiết kiệm, xây dựng và sửa chữa 103 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn…

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, các cấp hội đã phối hợp các ban, ngành liên quan giải quyết chế độ chính sách cho hàng trăm hội viên; tặng kỷ niệm chương cho 62 hội viên.

Triển khai cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng làm theo lời Bác dạy” và “Cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo”, toàn tỉnh có hơn 560 cựu TNXP đảm nhận các nhiệm vụ tại thôn, tổ dân phố, đoàn thể; hàng trăm mô hình kinh tế gia đình phát huy hiệu quả. Hội viên cũng tích cực động viên con cháu hiến hàng chục nghìn m2 đất, đóng góp tiền của, vật chất xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Dương Thị Thìn báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được phối hợp triển khai sâu rộng, hiệu quả, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa…

Với những kết quả đã đạt được, Hội Cựu TNXP tỉnh đã được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Kỳ Anh Trần Thị Phận chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình nghĩa tình đồng đội.

Phát huy những thành tích đó, nhiệm kỳ 2026 - 2030, Hội Cựu TNXP tỉnh xác định mục tiêu phát huy truyền thống TNXP Việt Nam anh hùng, cùng nhau đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình; xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Hội cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục củng cố xây dựng hội vững mạnh; đẩy mạnh hoạt động vì nghĩa tình đồng đội; làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử; vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ...

Chánh Văn phòng Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt biểu dương những kết quả các cấp hội cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị hội tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội cấp xã; chú trọng chăm lo đời sống cho hội viên; xây dựng hội trở thành mái nhà chung cho các thế hệ TNXP...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại đại hội.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ TNXP đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh nhiệm kỳ tới cần tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy hiệu quả chương trình nghĩa tình đồng đội; phối hợp thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, rà soát hồ sơ để giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho hội viên theo quy định.

Cùng đó, cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng công tác quản lý hội viên.

Đại hội đã bầu BCH Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2026 -2030 với 18 đồng chí; ông Lê Văn Liêm tái cử chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ mới.