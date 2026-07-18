Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở xã Vũ Quang

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Gần 300 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi trên địa bàn xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) được khám sàng lọc và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí.

bqbht_br_d5.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 18/7, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Vũ Quang, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 300 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi trên địa bàn xã Vũ Quang.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tham dự chương trình.

bqbht_br_d4.jpg
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà tri ân đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.
bqbht_br_d1.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh cùng cán bộ y tế địa phương đã tiến hành khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và thực hiện một số dịch vụ cận lâm sàng cho người dân.
bqbht_br_d2.jpg
Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện, tư vấn điều trị đối với một số bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, tim mạch, hô hấp, dạ dày và các bệnh về mắt ở người cao tuổi; đồng thời hướng dẫn cách sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống các loại dịch bệnh trong cộng đồng.
bqbht_br_d6.jpg
Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, góp phần chăm lo sức khỏe Nhân dân, thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh khám chữa bệnh miễn phí #Khám chữa bệnh cho Nhân dân #Ngày Thương binh - Liệt sĩ #79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.
5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

Hôm nay (24/6), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
“Bà đỡ” cho giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

“Bà đỡ” cho giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp để triển khai Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ trở thành “bạn đồng hành” tin cậy, giúp nhiều phụ nữ Hà Tĩnh tự tin biến ý tưởng thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo sinh kế bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!