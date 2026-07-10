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Phấn đấu trên 65% hộ hội viên cựu chiến binh đạt mức khá, giàu

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - 65% hộ hội viên CCB đạt mức khá, giàu là mục tiêu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong giai đoạn 2026 – 2031 thông qua phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Sáng 10/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 – 2026, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026 – 2031.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng dự.

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Giai đoạn 2021 – 2026, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và ý chí vươn lên của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả với 246 doanh nghiệp, 124 hợp tác xã, 199 tổ hợp tác, 402 trang trại, 2.458 gia trại và 2.856 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

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Ông Lê Ngọc Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã duy trì hiệu quả 517 mô hình câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo, 722 mô hình góp vốn xoay vòng và tổ chức 619 lớp tập huấn cho hơn 65.500 lượt hội viên, giúp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nâng cao năng lực sản xuất. Qua đó, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao đời sống cựu chiến binh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

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Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đia.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đồng thời mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh tăng cường kết nối để hội viên tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi; tập huấn kiến thức về thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số; có giải pháp nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế...

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Ông Nguyễn Đức Tới - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2026 – 2031.

Giai đoạn 2026 – 2031, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu trên 90% xã, phường không còn hộ hội viên cựu chiến binh nghèo; trên 65% hộ hội viên cựu chiến binh đạt mức khá, giàu; tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nhân rộng cách làm hay, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2026 và bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh cho 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 – 2026.

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Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân.
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8 tập thể, 16 cá nhân được Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen.

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Tags:

#Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi #Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh

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