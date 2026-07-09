Đảng ủy MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 9/7, Đảng ủy MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Kết luận số 69-KL/TU ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí: Thái Ngọc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì.

Cụ thể hóa Kết luận số 69-KL/TU ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Đảng ủy MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch thực hiện. Kế hoạch tập trung vào các nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới lề lối, phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản; nâng cao chất lượng hội họp; thực hành tiết kiệm trong công tác, tổ chức sự kiện; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần xây dựng Đảng bộ MTTQ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan...

Về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy MTTQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, đảng ủy đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 6 đảng viên, kết nạp 2 đảng viên mới; phối hợp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho hơn 9.900 lượt cán bộ các cấp và giới thiệu 169 đoàn viên, hội viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Cùng đó, đảng ủy xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ và các nguồn lực xã hội, nhiều hoạt động an sinh được triển khai kịp thời, góp phần hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Trần Đình Ước - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thảo luận các giải pháp để thực hiện công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các hoạt động an sinh xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 69-KL/TU ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết của trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng yêu cầu cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.