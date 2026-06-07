Hà Tĩnh hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”

Sáng 7/6, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 - 2031. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 20.000 đoàn viên, lao động tại 100 điểm cầu trên cả nước. Điểm cầu trung tâm được tổ chức tại khu công nghiệp Thăng Long (TP Hà Nội) có sự tham dự của các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Điểm cầu Hà Tĩnh tổ chức tại Xí nghiệp May 10 (Khu kinh tế Vũng Áng) có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành và đông đảo công nhân, lao động đơn vị.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua toàn quốc “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”. Ảnh Báo Lao Động.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh thực hiện nghi thức hưởng ứng phong trào thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động là chủ trương đúng đắn, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và các định hướng lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.

Phong trào thể hiện rõ tinh thần lấy người lao động làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại và đất nước phát triển.

Điểm nổi bật của phong trào là xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể, gắn với thực tiễn như nâng cao kỹ năng nghề và kỹ năng số; thúc đẩy sáng kiến cải tiến; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao năng suất, thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

Tại lễ phát động, đại diện người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước đã thể hiện quyết tâm hưởng ứng mạnh mẽ bằng những hành động cụ thể, thiết thực; phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Báo Lao Động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước khẳng định, tinh thần thi đua lao động, sản xuất là biểu hiện sinh động của tinh thần dân tộc và lòng yêu nước; đóng góp tích cực, quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam phải thực hiện tốt hơn nữa vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 - 2031 phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, doanh nghiệp cần đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động quốc gia ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; người lao động cần phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường và tác phong lao động hiện đại để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước...

Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh Đặng Viết Thực phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

Hưởng ứng lễ phát động tại điểm cầu Hà Tĩnh, Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh Đặng Viết Thực bày tỏ quyết tâm chỉ đạo các bộ phận đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, thích ứng với quá trình chuyển đổi số; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập, phúc lợi cho người lao động…

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động tại Hà Tĩnh, đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định, nguồn nhân lực và năng suất lao động là những yếu tố quyết định để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, đề nghị đoàn viên, người lao động nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong phong trào thi đua; các cấp công đoàn triển khai phong trào thi đua thực chất, hiệu quả, cụ thể hóa các nội dung thi đua bằng những chỉ tiêu cụ thể, sát thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các bộ phận sản xuất.

Cùng với đó, phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo nâng cao thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương công nhân, lao động tiêu biểu; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội về giá trị của lao động, sáng tạo và cống hiến.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 5 cá nhân.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.