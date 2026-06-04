Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng các thành viên đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự phiên trọng thể của đại hội.

Sáng 4/6, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự phiên trọng thể. Đại biểu đoàn Hà Tĩnh tham dự đại hội có 10 người, do đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự phiên trọng thể của đại hội. Ảnh: Báo Lao Động.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Công đoàn Việt Nam nhận thức rõ sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng của mình là phải vững mạnh để làm cơ sở chính trị - xã hội vững chắc cho sự cầm quyền và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khai mạc đại hội. Ảnh Báo Lao Động.

Công đoàn phải hấp dẫn để tập hợp, đoàn kết, giáo dục đông đảo đoàn viên, người lao động; sâu sát, hoạt động hiệu quả để đáp ứng yêu cầu đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cùng với đó, phải tiên phong, sáng tạo để đồng hành nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia...

Sau lễ khai mạc, đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như: nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; theo dõi phóng sự về kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua; báo cáo chính trị của đại hội; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước; các đại biểu tham luận; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Báo cáo chính trị trình đại hội có tiêu đề: "Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Báo cáo đã nghiêm túc nhìn nhận, phân tích nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề ra 10 nhóm chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn, mà còn là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh Báo Lao Động.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho tổ chức Công đoàn: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn; đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước; xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới; công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn đồng hành có trách nhiệm đối với khối MTTQ Việt Nam, với công đoàn, người lao động. Để Công đoàn Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả hơn.

Các cấp ủy, chính quyền phải coi chăm lo giai cấp công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân, người lao động. Các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động, thiết chế văn hóa công nhân phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát, có kết quả cụ thể.

Ngay sau đại hội, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của người lao động; với quyết tâm đổi mới của tổ chức công đoàn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự đại hội.

Các thành viên đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham quan không gian trưng bày các sản phẩm sáng tạo bên lề đại hội.