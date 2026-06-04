Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng nay (4/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành khai mạc phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 780 đại biểu chính thức.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc thứ nhất của đại hội.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 - 5/6/2026. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", đại hội là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ đề xuyên suốt của đại hội lần này là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham gia các nội dung của ngày làm việc thứ nhất.

Trong sáng nay, đại hội tiến hành phiên trọng thể với các nội dung: nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; theo dõi phóng sự về kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua; báo cáo chính trị của đại hội; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước; các đại biểu tham luận; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận và thông qua đề án nhân sự BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; bầu cử BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV; Hội nghị lần thứ nhất BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV; thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung…

Trước đó, đại hội đã tiến hành ngày làm việc thứ nhất (3/6) với các nội dung như: bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký; thông qua chương trình và quy chế làm việc; báo cáo tình hình đại biểu; nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm khi tham gia các sự kiện thuộc khuôn khổ chương trình đại hội.