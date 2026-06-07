Trao quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đoàn viên khó khăn

(Baohatinh.vn) - Chương trình "Những món quà từ đại hội" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp phần chia sẻ, động viên người lao động khó khăn ở Hà Tĩnh vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Chiều 7/6, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đoàn viên, lao động bị ốm đau, hoạn nạn.
Tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà cho anh Đàm Văn Hiển và anh Tưởng Như Vũ - đoàn viên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đang mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Những món quà từ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là thông điệp yêu thương, sẻ chia, là sự quan tâm thiết thực và trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục trao số quà còn lại đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn, góp phần tiếp thêm niềm tin để người lao động vững vàng vượt qua hoàn cảnh, sớm ổn định cuộc sống.
Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
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