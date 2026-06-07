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Trao quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đoàn viên khó khăn

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Chương trình "Những món quà từ đại hội" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp phần chia sẻ, động viên người lao động khó khăn ở Hà Tĩnh vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Chiều 7/6, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đoàn viên, lao động bị ốm đau, hoạn nạn.

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Chương trình "Những món quà từ đại hội" được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai sau thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhằm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần những đoàn viên, lao động hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tăng Thị Linh Chi trao quà cho chị Trần Thị Hảo (trú tại phường Sông Trí) - đoàn viên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
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Hà Tĩnh được phân bổ 148 suất quà với tổng trị giá 205 triệu đồng (mức hỗ trợ đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn 2 triệu đồng/người; đoàn viên bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động 1 triệu đồng/người). Trong ảnh: Đại diện LĐLĐ tỉnh trao quà động viên chị Nguyễn Thị Duyên (trú phường Sông Trí) - đoàn viên Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh.
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Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân tặng quà cho anh Lê Văn Đức (trú thôn Thành Mỹ, xã Cẩm Xuyên) - đoàn viên Công ty CP Đầu tư khai thác Khải Hoàng.
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Tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà cho anh Đàm Văn Hiển và anh Tưởng Như Vũ - đoàn viên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đang mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Những món quà từ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là thông điệp yêu thương, sẻ chia, là sự quan tâm thiết thực và trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục trao số quà còn lại đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn, góp phần tiếp thêm niềm tin để người lao động vững vàng vượt qua hoàn cảnh, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

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#Hà Tĩnh 24h #Trao quà cho người lao động #Công đoàn Hà Tĩnh

Chủ đề An sinh xã hội

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