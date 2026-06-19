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Ông Nguyễn Đình Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Với sự thống nhất cao, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Chiều 19/6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 3 (khóa XI), thực hiện quy trình công tác cán bộ và sơ kết công tác hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2026.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các văn bản, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nhân sự Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định số 267-QĐ/TU ngày 29/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh từ ngày 01/6/2026, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo công văn số 193-CV/ĐUTWHNDVN ngày 17/6/2026 về việc cho ý kiến về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhất trí với chủ trương của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội Nông dân.

Ông Nguyễn Đình Dũng (SN 1982), quê quán xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp chính trị.

Với sự thống nhất cao, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Đình Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của ông Nguyễn Đình Dũng thời gian qua.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ của công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Thành Đồng đề nghị tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương, định hướng mới của Trung ương Hội Nông dân, của tỉnh Hà Tĩnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.​

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Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Đình Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Đình Dũng bày tỏ niềm vinh dự khi được các cấp lãnh đạo và tổ chức tín nhiệm. Trên cương vị mới, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, cống hiến để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.​

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Tags:

#Hội Nông dân #Hà Tĩnh #Nguyễn Đình Dũng #chủ tịch #nông nghiệp #phong trào nông dân #phát triển kinh tế

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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